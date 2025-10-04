(UNWEB) Un sostegno concreto della Camera di Commercio dell'Umbria per ridurre il costo del credito, favorire investimenti e liquidità aziendale. Domande online dal 13 ottobre 2025 al 31 marzo 2026 tramite la piattaforma ReStart.

La dichiarazione

Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di Commercio dell'Umbria: "Sostenere le imprese umbre significa rafforzare il motore dello sviluppo e dell'occupazione. Con questo bando offriamo un aiuto concreto a chi ha progetti da realizzare e non deve vedere i propri sogni frenati dal costo del credito. La Camera di Commercio è al fianco delle micro e piccole aziende, che rappresentano l'anima produttiva della regione e la sua più autentica energia. Vogliamo accompagnarle in un percorso di crescita, innovazione e competitività, rendendo più facile trasformare idee e investimenti in opportunità reali".

Un aiuto concreto per chi manda avanti il cuore produttivo dell'Umbria. Con il Bando contributi in conto interessi 2025 la Camera di Commercio dell'Umbria conferma la propria vicinanza al tessuto imprenditoriale locale, mettendo a disposizione 500mila euro complessivi per abbattere il peso degli interessi sui finanziamenti bancari o garantiti dai Confidi vigilati.

L'iniziativa raccoglie l'eredità del successo dello scorso anno, quando la misura si è rivelata preziosa per centinaia di micro e piccole imprese umbre alle prese con il cosiddetto credit crunch. "Questo intervento – viene sottolineato - vuole facilitare l'accesso al credito, migliorare la liquidità e consentire alle imprese di investire, acquistare scorte, pagare fornitori e reintegrare capitale circolante, rafforzando così la competitività del sistema economico regionale".

Chi può partecipare

Il bando è rivolto a tutte le micro e piccole imprese attive nella regione, con l'unica eccezione delle imprese agricole. Possono presentare domanda le aziende iscritte e in regola con il Registro delle imprese, che non siano in stato di liquidazione o fallimento e che rispettino gli obblighi contributivi e di sicurezza sul lavoro.

Le caratteristiche dei finanziamenti ammessi

Sono ammissibili i finanziamenti con queste caratteristiche:

· durata minima 12 mesi e massima 60 mesi;

· importo compreso tra 30.000 e 120.000 euro;

· erogazione successiva alla pubblicazione del bando;

· tasso fisso o variabile;

· piani di ammortamento mensili, trimestrali o semestrali;

· finalizzazione a investimenti aziendali, acquisto scorte, pagamento fornitori o reintegro di capitale circolante.

Sono esclusi i finanziamenti destinati al consolidamento di passività bancarie o confidi.

L'entità del contributo

Il sostegno consiste in un abbattimento degli interessi di 2 punti percentuali, che può salire a 4 punti percentuali nel caso in cui sia presente una garanzia di Confidi vigilato. Inoltre, le imprese in possesso del rating di legalità riceveranno una premialità di 250 euro.

Come e quando presentare la domanda

Le richieste vanno inoltrate esclusivamente in via telematica, con firma digitale, attraverso la piattaforma ReStart (https://restart.infocamere.it).

Il periodo di apertura del bando va dal 13 ottobre 2025 alle ore 9:00 al 31 marzo 2026 alle ore 17:00.

Alla domanda è necessario allegare, tra gli altri documenti:

· il contratto di finanziamento con banca o confidi;

· l'eventuale delibera di garanzia;

· il piano di ammortamento approvato;

· la documentazione attestante l'erogazione del finanziamento.

Ogni impresa può presentare una sola domanda, relativa a un unico contratto di finanziamento.

I criteri di assegnazione

I contributi verranno assegnati seguendo l'ordine cronologico di arrivo delle domande complete, fino all'esaurimento delle risorse disponibili. L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni dalla chiusura del bando, con provvedimento del Segretario generale della Camera di Commercio.

Trasparenza e controlli

La Camera di Commercio potrà effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese. In caso di irregolarità, il contributo sarà revocato e dovrà essere restituito. Requisiti essenziali restano la regolarità contributiva e il rispetto delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Dove trovare tutte le informazioni

Per agevolare le imprese, la Camera di Commercio dell'Umbria ha reso disponibile sul proprio sito internet tutto il materiale necessario per partecipare: bando integrale, modulistica, modelli di procura e domanda, istruzioni operative.

Tutti i documenti si trovano sul sito della Camera di Commercio dell'Umbria al link: https://shorturl.at/nkRcM

L'Ente camerale ricorda che non esistono intermediari autorizzati a contattare direttamente le imprese per la presentazione delle domande e che l'unico canale ufficiale è quello previsto dal bando.

Un segnale di fiducia per il sistema produttivo

Il Bando contributi in conto interessi 2025 si conferma così come uno strumento rapido e mirato, capace di liberare risorse preziose per le imprese umbre. "Non è un aiuto generico, ma un incentivo che alleggerisce i costi finanziari e rimette in moto nuove opportunità di crescita".

Con questa iniziativa, la Camera di Commercio dell'Umbria invia un messaggio chiaro: sostenere chi produce, investe e innova è la via maestra per rafforzare il futuro dell'economia regionale.