Le rivoluzioni dell'AI al centro della terza giornata di Orizzonti Digitali, il festival diretto da Giorgio Metta

Economia

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(UNWEB) Perugia, - Si entra nel vivo con il terzo giorno di Orizzonti Digitali, il forum dedicato all'intelligenza artificiale partito ieri e in programma fino a sabato 24 ottobre a Perugia e Terni. Guidato quest'anno da Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell'AI, il festival è promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, grazie alla media partnership di Rai. Tema di questa quarta edizione "L'era della co-intelligenza".

Da non perdere domani, 23 Ottobre. Si parte con l'innovazione robotica, normalmente associata ai principali hub di ricerca e che oggi si trova di fronte alla sfida del trasferimento tecnologico. In che modo queste tecnologie d'avanguardia possono varcare le soglie dei laboratori per integrarsi nel tessuto industriale e diventare soluzioni di business? Se ne parlerà nel panel "Robotica: dalla ricerca all'impresa" (9:30, Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni) dove si confronteranno Antonio Bicchi, Principal Investigator dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Professore dell'Università di Pisa, Raffaele Brilli, Project Manager di Sapienta AI, Andrea Pagnin, Cofounder & CBO di Generative Bionics e Paolo Valigi, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Perugia.

Si passa alla tecnologia applicata allo sport. L'analisi dei dati e l'intelligenza artificiale stanno ridisegnando i confini dell'allenamento, non solo per ottimizzare la performance agonistica ma anche per prevenire infortuni. Se ne parla durante l'incontro "Sport e performance aumentata" (9.30, Auditorium di Santa Cecilia, in collaborazione con CONI Umbria). Un confronto a più voci che vedrà protagonisti Eloisa Coiro, Atleta Olimpica del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, Andrea Giovanni Cutti, Responsabile Ricerca Applicata del Centro Protesi INAIL, Carlo Moscatelli, Presidente di CONI Umbria, e Giacomo Pucci, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Perugia.

A esplorare la convergenza tra umanesimo e tecnologia il panel "AI e patrimonio culturale" (9:30, Oratorio di San Francesco dei Nobili, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci"). Un incontro per parlare di tecnologie emergenti che non intendono sostituire la memoria storica, ma moltiplicare le forme di tutela, fruizione e valorizzazione. Intervengono Tiziana D'Acchille, Direttrice dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, Costantino D'Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Sonia Montegiove, Giornalista, ingegnera informatica e autrice del libro "AI come ansIA" e Arianna Traviglia, Direttrice del Center for Cultural Heritage Technology dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

L'intelligenza artificiale è davvero un'alleata della transizione ecologica o rischia di diventare un acceleratore di consumi energetici? Il rapporto tra algoritmi e pianeta è oggi uno dei più grandi nodi del futuro. A esplorare il delicato equilibrio tra innovazione e tutela dell'ambiente sarà il panel "AI e sostenibilità" (11:15, Centro Multimediale - ex Officine Bosco a Terni). Un confronto che vedrà protagonisti Anna De Carolis, Assistant Professor del Politecnico di Milano, Andrea Saravalle, Professore a contratto presso l'Università di Bologna, l'Università degli Studi di Brescia e l'Università Politecnica delle Marche e Martino Wong, Content Creator di oradecima. Governance della tecnologia, etica dei dati e tutela delle istituzioni democratiche saranno i temi al centro del panel "Governare con l'algoritmo" (11.15, Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia). Interverranno Tommaso Bori, Vicepresidente Giunta Regionale della Regione Umbria, Roberto Riccardi, Generale e Capo Dipartimento Audit e Innovazione Carabinieri e autore del libro "L'algoritmo di Dio", Simone Ungaro, Imprenditore e Manager dell'Innovazione e Giorgia Zunino, Direttrice Scientifica Fondazione Hedux.

Nel connubio tra intelligenze artificiali e scienze della vita, si va alla scoperta di nuovi farmaci pensati su misura per il singolo paziente sfruttando l'analisi computazionale e gli algoritmi durante il panel "AI e scienze della vita" (11.45; Auditorium di Santa Cecilia, in collaborazione con AGIFAR Umbria). Un dibattito di alto profilo che vedrà protagonisti Marco De Vivo, Principal Investigator e Direttore Associato per le Scienze Computazionali dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Marco Gargaro, Professore Associato dell'Università degli Studi di Perugia e Maria Vittoria Napoli, Research Biologist presso 4D Science GmbH.

Si ritorna sulla robotica ma nella dimensione sociale e assistenziale nell'incontro "Robotica al servizio della disabilità e della terza età" (14:00, Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni). Un dibattito per fare il punto sul supporto tecnologico all'assistenza e all'inclusione con Matteo Laffranchi, Responsabile laboratorio di ricerca Rehab Technologies IIT - INAIL, Lucia Lencioni, Chief Executive Officer Wearable Robotics, Maurizio Massucci, Direttore U.O.C. Riabilitazione Intensiva Ospedaliera USL Umbria 1, Tommaso Proietti, Assistant Professor della Scuola Superiore Sant'Anna e Bianca Maria Tagliaferri, Presidente dell'Osservatorio Regione Umbria sulla condizione delle persone con disabilità.

Sul tema di brain drain e brain gain riflette il panel "AI: fuga o rientro dei talenti?" (ore 14:00; Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia, in collaborazione con Confindustria Umbria Gruppo Giovani Imprenditori). Interverranno Emanuela Girardi, Presidente ADRA e Fondatrice e Presidente Pop AI, Lorenzo Rossi, AI Research Scientist Red Lynx e Nicola Tirelli, Principal Investigator e Direttore Associato per l'Alta Formazione dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).

Sempre più spesso si associa l'intelligenza artificiale alla distruzione di milioni di posti di lavoro, ma le stime più recenti evidenziano anche la nascita di nuove professioni e una trasformazione delle competenze richieste. Per capire cosa cambierà davvero per occupati e candidati, il panel "AI e lavoro: professioni, competenze e futuro dell'occupazione" (14.00; Auditorium di Santa Cecilia). Prenderanno la parola Arash Ajoudani, Principal Investigator dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Anna Anchino, HR & Legal Director ART, Presidente AIDP Umbria e Coordinatrice Comunità Manageriale HR Confindustria Umbria, Marco Bentivogli, Founder di BASE Italia e Luca Mazzone, Assistant Professor alla University of Montreal. Contemporaneamente, nel primo pomeriggio l'incontro "AI e potere. Comprendere e governare l'AI come sfida democratica" (14:00; Oratorio di San Francesco dei Nobili). L'incontro vedrà l'intervento di Giulio Deangeli, neuroscienziato computazionale.

Uno sguardo ai diritti e alle disuguaglianze e in che modo l'AI può aiutarci a superarle con l'incontro "AI e disuguaglianze" (15.45, Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia) con Cosimo Accoto, Research Affiliate MIT, Adjunct Professor UNIMORE e AI Advisor Pollicino & Partners, Luca Alici, Professore Associato Università degli Studi di Perugia, Giovanni Tardini Chief Executive Officer Symboolic. Spazio anche all'istruzione con il panel "Insegnare nell'era dell'AI" per discutere sulla figura del docente, proiettandolo nel futuro come designer dell'apprendimento intelligente (15.45; Salone d'Onore di Palazzo Donini). Ne parlano Carlo Cordasco, Assistant Professor University of Manchester, Alessandra Mazzini Professoressa Associata Università degli Studi di Bergamo, Valentina Poggioni, Ricercatrice Università degli Studi di Perugia e Walter Risolo, Docente e Direttore Istituto Italiano Design.

Sponsor. L'evento è reso possibile grazie al supporto dei Platinum Partner Avanade, Lexroom, Nts Project, Red Lynx e Sapienta AI; dei Gold Partner Applico, Euristica, Formula, Intesa Sanpaolo, K-Digitale, Philip Morris Italia, Sinapsi, Umana e Xteam; dei Silver Partner Alenext, Brokenice, Coface, Ecosuntek, HWG Sababa, Micra Software & Services e Uno Informatica; dei Partner Tecnici Emu e Fibraweb. Contribuiscono all'evento con i propri prodotti Birra Flea, Cancelloni, Cantina Roccafiore, Colfiorito, Famiglia Cotarella, Farchioni, Marfuga e Rocchetta. Contribuiscono al palinsesto l'Università per Stranieri di Perugia, l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, l'Istituto Italiano Design, il CONI Umbria, l'UNITRE di Perugia e numerosi istituti scolastici del territorio.

Programma e iscrizioni. Il programma completo è consultabile sul sitoOrizzonti digitali 2026 - Umbria Digital Innovation Hub. Per prenotare il proprio posto occorre registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite.