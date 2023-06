(UNWEB) Perugia. Prosegue il cartellone di LUMe con il concerto Un canto essenziale dei fratelli Mancuso sabato 24 giugno, alle ore 21.30 presso la Casa Museo di Brajo Fuso a Perugia e lo spettacolo di Teatro Figura Umbro per bambini e famiglie Al mare domenica 25 giugno alle 18.00 presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria sempre a Perugia

Il prossimo weekend sarà il capoluogo umbro ad ospitare il festival dell'inclusione e della sostenibilità LUMe – L'Umbria delle meraviglie con concerti spettacoli per bambini, cacce al tesoro e trekking urbano.

Ad attendere il pubblico sabato 24 giugno alle 21.30 i fratelli Mancuso al Fuseum di Perugia.

Il concerto che eseguiranno, UN CANTO ESSENZIALE νῆσος, affida alla nudità della voce e a una scelta attenta degli strumenti il compito di guidare il pubblico attraverso le tappe più significative del percorso umano e musicale dei Fratelli Mancuso. Teatro di questo viaggio è la Sicilia, bussola della loro ricerca continua e ponte tra le opposte sponde del mare Mediterraneo. Si percorrono i suoi sentieri attraversando, con il canto, paesi e lingue: siciliano, arabo, spagnolo, latino, greco, la lingua immaginata dei migranti in viaggio sul Canale di Sicilia, con l'anima sospesa su un barcone, come sul ciglio di un nero precipizio, nella ormai quotidiana lotta della vita contro la morte.

In UN CANTO ESSENZIALE - νῆσος i due fratelli siciliani sperimentano utilizzando gli strumenti della tradizione e le loro voci e, improvvisando su suoni di terre lontane, li fanno propri per creare qualcosa di irripetibile ogni volta. Canzoni, narrazioni, poesia sono l'ordito di una trama dove musica e vita si intrecciano in espressività e passione

Vincitori premio Luigi Tenco 2021, Enzo (canto, chitarra, saz baglama, saz divan, ghironda, violino, sipsy) e Lorenzo (canto, chitarra, harmonium, percussioni) sono pronti a stupire ed emozionare il loro pubblico alternando la loro voce e gli svariati strumenti della tradizione che li accompagnato ad ogni tappa.

Il giorno successivo domenica 25 giugno, alle ore 17.00, recandosi al Museo Archeologico Nazionale dell'Umbria, i bambini e le loro famiglie potranno partecipare a una Caccia al Tesoro + Merenda in attesa che inizi poi lo spettacolo delle 18.00.

Il Museo Archeologico ha, infatti, ritrovato una pergamena medievale i cui oscuri versi fanno riferimento a una serie di reperti custoditi nelle sale del museo. Occorrerà l'aiuto di tutti i bambini per cercare i reperti giusti e decifrare così l'enigma finale e scoprire la stanza del tesoro.

Al termine tutti si ritroveranno al bivacco dei cercatori di tesori per rifocillarsi e aspettare lo spettacolo d'attore e di figura AL MARE, di e con Claudio M. Paternò con i pupazzi e le scene di Ada Mirabassi per una produzione firmata da MTTM Micro Teatro Terra Marique e Teatro di Figura Umbro.

Esso narra il meraviglioso viaggio di una formica dalla sorgente di un fiume, che sgorga in montagna, vicino al suo formicaio, lungo tutto il corso di questa grande e trafficata via d'acqua, fino al mare. Lungo il percorso la piccolina vivrà molte avventure, grandissime in confronto ad un animaletto piccolo come lei...

Lo spettacolo, composto da scene e linguaggi ideati apposta per appassionare i più piccoli, permette ai bambini di avvicinarsi non solo alla pratica della comunicazione teatrale, ma anche alla tematica ecologica e alla descrizione del ciclo dell'acqua.

Gli appassionati di camminate e trekking vi è, inoltre, la possibilità – sempre domenica 25 giugno 2023 ma alle 10.00 – di partecipare al TREKKING URBANO proposto per le vie di Perugia con il seguente itinerario: Sant'Ercolano, Museo della Penna, San Domenico, chiostro e MANU, Corso Cavour e Borgo bello, San Pietro-orto medievale, Giardini del Frontone.

Il festival, sostenuto dai fondi regionali POR Fesr per gli spettacoli dal vivo (POR – FESR 2014-2020 – Asse 3- 3.2.1. E PIANO SVILUPPO E COESIONE FSC (DL 34/2019) proseguirà attraverso l'Umbria fino al prossimo 6 agosto in una sorta di viaggio alla scoperta delle sue meraviglie artistiche, paesaggistiche, gastronomiche e umane. Un festival inclusivo e multiculturale dove le particolarità di ciascuno diventano ricchezza per tutti.

PER TUTTI GLI SPETTACOLI L'INGRESSO È LIBERO MA È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE (Wa/cell 376 1636555, Mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).