(UNWEB) L’Assemblea legislativa dell’Umbria si riunirà a Palazzo Cesaroni (Perugia) martedì 9 novembre, dalle ore 9.30. All’ordine del giorno: interrogazioni a risposta immediata, proposte di legge, atti di indirizzo, richiesta di referendum. Seguirà la Sessione europea.

QUESTION TIME

“Intendimenti della Giunta regionale in merito alle azioni per promuovere i flussi turistici della Regione Umbria”, interroga Francesca PEPPUCCI (Lega) risponde l’assessore Paola AGABITI.

“Intendimenti della Giunta rispetto alla vertenza Vetrya”, interrogano Fabio PAPARELLI, Tommaso BORI e Simona MELONI (Pd), risponde l’assessore Michele FIORONI.

“Aeroporto. Aggiornamenti da parte della Giunta circa l’assetto effettivo della Sase e programmazione del piano industriale”, interrogano Paola FIORONI e Stefano PASTORELLI (Lega), risponde la presidente Donatella TESEI.

“Tutela e semplificazione della pratica della selvicoltura, intendimenti della Giunta regionale a riguardo”, interroga Simona MELONI (Pd), risponde l’assessore Roberto MORRONI.

“Promozione di un progetto per sostenere Gubbio come polo nazionale dell'idrogeno per la produzione del cemento”, interroga Thomas DE LUCA (M5S), risponde l’assessore Michele FIORONI.

“Situazione di Industria Umbra spa (ex Fisadorelli) di Città di Castello, delocalizzazione attività produttiva”, interroga Andrea FORA (Patto civico), risponde l’assessore Michele FIORONI.

PROPOSTE DI LEGGE

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 23/2003 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale). Discussione abbinata delle proposte di legge a firma, rispettivamente, Eleonora PACE e Marco SQUARTA (FdI); Paola FIORONI, Stefano PASTORELLI, Valeria ALESSANDRINI, Daniele CARISSIMI, Valerio MANCINI, Daniele NICCHI, Francesca PEPPUCCI ed Eugenio RONDINI (Lega). Relatrice degli atti, Eleonora PACE (presidente Terza commissione).

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale n. 23/2003 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), di iniziativa dei consiglieri Fabio PAPARELLI e Simona MELONI (Pd).

MOZIONI

“Rifinanziamento del bando ‘Medium’ all'interno della manovra Smart Attack”, atto di iniziativa dei consiglieri Stefano PASTORELLI (primo firmatario) e Paola FIORONI (Lega)

“Prezzo del latte e misure di sostegno agli allevatori umbri”, atto di iniziativa del consigliere Simona MELONI (Pd)

“Riforma del catasto”, atto di iniziativa dei consiglieri Valerio MANCINI, Stefano PASTORELLI e Paola FIORONI (Lega)

“C.d. Sindrome da alienazione parentale (Pas), principio non riconosciuto dalla comunità medico scientifica. Impegno della Giunta a manifestare la contrarietà al suo utilizzo come elemento di valutazione della capacità genitoriale e a promuovere adeguati percorsi formativi per gli operatori dei servizi sociali”, atto di iniziativa del consigliere Tommaso BORI (Pd)

“Contrasto al fenomeno dell’Italian sounding per la tutela della filiera agroalimentare made in Italy”, atto di iniziativa dei consiglieri Paola FIORONI e Stefano PASTORELLI (Lega)

“Tutela del diritto allo studio attraverso detrazioni fiscali dei canoni di locazione pagati da studenti universitari fuori sede. Intendimenti della Giunta regionale finalizzati a sollecitare un miglioramento della normativa nazionale per garantire l’effettivo diritto allo studio”, atto di iniziativa del consigliere Vincenzo BIANCONI (Gruppo misto)

“Situazione di grave inquinamento della rete idrografica della Valle umbra sud”, atto di iniziativa del consigliere Daniele CARISSIMI (Lega)

“Scioglimento di Forza Nuova e di tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista”, atto di iniziativa dei consiglieri Donatella PORZI, Michele BETTARELLI, Tommaso BORI, Simona MELONI, Fabio PAPARELLI (Pd), Thomas DE LUCA (M5S), Andrea FORA (Patto civico per l’Umbria) e Vincenzo BIANCONI (Gruppo misto)

“Riconoscimento giuridico e professionale della figura di autista soccorritore”, atto di iniziativa dei consiglieri Stefano PASTORELLI e Paola FIORONI (Lega)

REFERENDUM

“Richiesta di referendum abrogativo ‘eutanasia legale’”, proposta del consigliere Thomas DE LUCA (M5S).

NOMINE

“Sostituzione del componente dimissionario del consiglio direttivo del Centro studi giuridici e politici della Regione Umbria”, relatore Daniele NICCHI (presidente Prima commissione). RED/