Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Thomas De Luca, interviene sul “bonus bollette da 1200 euro annunciato dalla Giunta: ci sarebbe una volta tanto solo da apprezzare una misura concreta a beneficio delle famiglie in difficoltà per contrastare il caro energetico. Poi però basta poco e si torna subito con i piedi per terra. La misura viene infatti presentata come ‘Un bonus per il pagamento delle utenze di gas ed energia elettrica, fino a un massimale di 1200 euro pro capite in forma di prestito non oneroso, da restituire in 36 rate mensili a partire dal tredicesimo mese dalla prima erogazione’. Praticamente un prestito mascherato da bonus”.

“Un prestito, ovviamente, da restituire. Esattamente così – rimarca De Luca - la Giunta offre alle famiglie in difficoltà la possibilità di indebitarsi per pagare le bollette. Questa la soluzione delle destre al caro energia. Nel frattempo in Assemblea legislativa la maggioranza respinge la mia proposta di inserire la calendarizzazione del loro stesso regolamento per sbloccare le rinnovabili in Umbria. Proposta che andava proprio in direzione del contrasto al caro bollette e alla crisi energetica. L'hanno bocciata perché preferiscono mascherare un prestito sotto il nome di bonus”.