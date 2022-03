(UNWEB) – Perugia– "Emergenza Ucraina: impatti e conseguenze per le imprese umbre e l'export made in Italy": è questo il tema dell'evento online promosso da Regione Umbria, Sviluppumbria e Sace che si terrà domani, mercoledì 23 marzo, alle ore 16. Il webinar vuole essere un momento di approfondimento rispetto ai possibili impatti sulle imprese che esportano derivanti dalla crisi in corso.

Aprirà i lavori l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, insieme a Marco Mercurio, responsabile SACE Area Centro-Nord. Seguiranno tre interventi tecnici affidati a Alessandro Terzulli, Chief Economist SACE – Ufficio Studi, che illustrerà la nuova mappa dei rischi SACE 2022: criticità ed opportunità, con focus su export made in Umbria e nuovi mega trend in atto.

A seguire interverrà Alessandro Campi, Commissario Straordinario AUR–Agenzia Umbria Ricerche, che esplorerà i nuovi confini della Globalizzazione e dell'Europa: gli equilibri geopolitici e gli effetti economici prodotti dalla emergenza in Ucraina.

In conclusione, si discuterà della gestione dei crediti esteri: i servizi di SACE SRV, con l'intervento di Diletta D'Addario, responsabile Recupero Crediti SACE SRV.

Modererà i lavori l'Assessore regionale Michele Fioroni.