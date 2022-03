(UNWEB) “Dopo tre interrogazioni, tre mozioni e diverse lettere di sollecitazione, leggo che oggi la Giunta regionale, come si era impegnato a fare l’assessore Luca Coletto a gennaio, rispondendo ad una mia interrogazione, ha approvato lo schema di accordi per l’adeguamento delle tariffe delle strutture sanitarie e socio sanitarie”: così il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria), secondo il quale si tratta di “un provvedimento tampone che le strutture auspicavano da tempo al quale ora deve necessariamente seguire in tempo brevi l'approvazione definitiva delle tariffe”.

“Ora è bene che i dettagli dello schema – spiega Fora - si condividano con le strutture con la più ampia volontà di chiudere velocemente l'intesa. In questo quadro positivo desta sincera perplessità la mancata firma dell’Anci Umbria, che non ha partecipato all’accordo per l’adeguamento della parte di tariffe che riguardano la parte sociale delle strutture gestite dai Comuni e dal Terzo settore. Ci saremmo aspettati - osserva -, pur nelle evidenti difficoltà dei bilanci comunali, maggiore sensibilità da parte dei dirigenti dell’Anci nel trovare soluzioni per rafforzare il welfare e il Terzo settore”.

“Una popolazione sempre più anziana – conclude Fora - deve spingere la Regione, i Comuni e il Terzo settore a lavorare sempre più in sinergia per offrire risposte sempre migliori e di qualità alle sfide del futuro. Noi eserciteremo sempre il ruolo di critica, stimolo e proposta”.