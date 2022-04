(UNWEB) “La Regione stanzi fondi e adotti criteri di riparto e assegnazione delle risorse ai Comuni umbri per la redazione dei Peba”. È quanto dichiara il consigliere regionale del Partito democratico, Michele Bettarelli, annunciando la presentazione di una mozione sul tema.

“Da oltre trenta anni – spiega Bettarelli - la normativa nazionale prevede l'eliminazione delle barriere che limitano il diritto alla mobilità anche attraverso l’istituzione dei Peba (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche). Una previsione di legge finalizzata ad eliminare gli impedimenti fisici di accessibilità e fruibilità di edifici e percorsi esterni, dapprima riguardante gli edifici pubblici esistenti e non ancora adeguati (legge 41 del 1986) poi estesa con la legge 104 del 1992, anche agli spazi urbani, garantendo così la libertà di spostamento nel territorio alle persone con ridotta capacità motoria”.

“In Umbria – prosegue Bettarelli - nonostante l’attività dei Comuni che già adottano misure per il superamento delle barriere architettoniche, esiste ad oggi una situazione complessa con misure adottate mancanti di coordinamento e partecipazione, azioni che di fatto ad oggi hanno portato ad una mancata adozione da parte dei 92 Comuni umbri, dei Peba. Molte sono state in questi mesi le sollecitazioni provenienti da ogni parte del territorio regionale sulla necessità di adozione dei Peba e di sostegno alle azioni degli Enti locali sulla base anche di alcune buone pratiche adottate, oramai da anni, da alcune Regioni come Lombardia, Veneto, Puglia, Lazio e Friuli, che avrebbero stanziato fondi specifici per agevolare le Amministrazioni comunali nella redazione dei Piani con affidamento a studi professionali esterni”.

“Nel corso della seduta della Seconda Commissione consiliare del 27 gennaio scorso – ricorda Bettarelli - l’assessore Melasecche, presente per l’intera seduta, dopo aver ascoltato le associazioni presenti, firmatarie di un documento e rappresentative dell’intero territorio regionale, su mia specifica proposta aveva ipotizzato una prima dotazione finanziaria già in sede di assestamento di bilancio. Questo tema è di grande rilevanza per l’intero territorio regionale, in cui è necessario sostenere l’azione degli Enti locali e dare priorità a quella che l’applicazione di un quadro normativo di civiltà che garantisca la piena mobilità ad ogni cittadino. Proprio per questo – conclude - ho presentato una mozione per impegnare la Giunta Tesei a dare seguito a quanto annunciato dall’assessore Melasecche in sede di commissione, reperendo risorse da destinare ai Comuni umbri per la redazione dei Peba secondo modalità e criteri di riparto e assegnazione che riterrà più opportune”.