(UNWEB) – Perugia, - Si invitano le redazioni lunedì 4 luglio, alle ore 17, all'Aula Magna del Rettorato dell'Università degli Studi di Perugia, dove verrà presentato il progetto relativo all'ecosistema d'innovazione Vitality, un progetto finanziato con la Missione "Dalla Ricerca all'Impresa" del PNRR (Missione 4, Componente 2, Investimento 1.5).

Il progetto prevede la creazione di un ecosistema dell'innovazione interregionale, che coinvolge oltre l'Umbria anche le Marche e l'Abruzzo e che vedrà creare in Umbria uno spoke specializzato sui biomateriali e uno specializzato sui nanomateriali.

Alla Conferenza Stampa interverranno il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Perugia, Maurizio Oliviero, e l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Umbria, Michele Fioroni, i rappresentanti dei Dipartimenti dell'Università e i partner privati coinvolti nel progetto.

Un'occasione per conoscere un importante progetto per lo sviluppo regionale, un tassello importante nel percorso di specializzazione dell'economia locale nell'ambito dei materiali innovativi e una spinta alla creazione di luoghi di ricerca duali, in cui cooperino sempre più Università e imprese.

Sarà possibile seguire la conferenza Stampa anche in diretta sulla pagina Facebook "Nanotecnologie in Umbria" https://m.facebook.com/Nanotecnologie-in-Umbria-113298034458013/