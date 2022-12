(ASI) "Con il decreto Milleproroghe in vigore da oggi - spiega il sottosegretario Prisco - arriva per l'Umbria una importante quanto attesa novità: per l'anno che sta per iniziare, è stata infatti stanziata una prima somma 150mila euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore per le iniziative legate al cinquecentenario della morte del Perugino.

Il Comitato viene altresì prorogato per tutto il 2023, scongiurandone di fatto la cessazione. Sarà così messo in condizione di completare il ricco calendario di eventi previsto per l'anniversario di uno dei massimi artisti rinascimentali italiani. Questo provvedimento, assieme all'annullo filatelico ed al francobollo dedicato, contribuiranno a dare la più ampia diffusione e valorizzazione delle celebrazioni, che costituiscono una importante ed irrinunciabile occasione di rilancio dell'economia turistica nella nostra regione. Desidero ringraziare - conclude il sottosegretario, esponente di FDI - il ministro della Cultura Sangiuliano per la sensibilità dimostrata in questa importante occasione.

È quanto afferma in una nota il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco (FDI).