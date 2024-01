(UNWEB) Si è riunito per la prima volta il neo coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia per la Provincia di Perugia.

Il coordinatore Alessandro Moio ha preso atto della disponibilità di alcuni coordinatori comunali a candidarsi per i consigli comunali in vista delle prossime amministrative e ha proceduto a sostituirli con i commissari pro tempore, Andrea Rossi per Perugia, Emanuele Lancellotti per Foligno e Francesca Marchini per Marsciano.

L'occasione è stata propizia per fare il punto della situazione nei vari territori che si preparano al voto del 9 giugno e per assegnare gli incarichi relativi ai dipartimenti provinciali.

- Sono molto soddisfatto delle nomine fatte, oggi la nostra famiglia politica può vantare un seguito importante sia in termini elettorali sia in termini di impegno diretto da parte di molti militanti – queste le parole di Moio, classe 1977 da sempre figura di riferimento del Partito di Giorgia Meloni.

- Vogliamo crescere ancora e dimostrare di aver costruito una classe dirigente qualificata, affidabile e concreta, in grado di affrontare qualunque competizione elettorale con la consapevolezza di poter mettere in campo le migliori energie.

Questo primo passaggio è servito per organizzare il gruppo e consolidare idee ed esperienze da cui attingere per traghettare Fratelli d'Italia verso le sfide che l'attendono nel prossimo futuro –

Di seguito i nomi dei coordinatori dei vari dipartimenti:

Luca Perugini – Responsabile Dipartimento Sport

Federico Pagliari - Responsabile Dipartimento lavoro

Riccardo Leveque - Responsabile Dipartimento Istruzione

Stefano Apostolico - Responsabile Dipartimento Provinciale Cultura rurale

Mauro Brachelente -Responsabile Dipartimento Provinciale difesa del voto

Michela Sciurpa - Responsabile Dipartimento Provinciale Impresa

Benedetta Leombruni - Responsabile Dipartimento Provinciale Elettorale

Matteo Giambartolomei - Responsabile Dipartimento Provinciale Economia

Jean Luc Cicchi - Responsabile Dipartimento Provinciale Organizzazione

Simona Vitali - Responsabile Dipartimento Provinciale Comunicazione

Attilio Persia - Responsabile Dipartimento Provinciale Enti Locali

Alessandra Leoni - Responsabile Dipartimento Provinciale Formazione

Francesca Traica -Responsabile Dipartimento Provinciale Agricoltura

Barbara Venanti - Responsabile Dipartimento Provinciale Cultura

Luciana Veschi - Responsabile Dipartimento Provinciale Giustizia

Riccardo Mencaglia - Responsabile Dipartimento Provinciale Legalità e sicurezza

Augusto Morlupi - Responsabile Dipartimento Provinciale Politiche sociali