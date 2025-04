(UNWEB) – Perugia - L'Ufficio Speciale Ricostruzione (USR) della Regione Umbria ha pubblicato un avviso esplorativo, con scadenza fissata alle ore 17:00 del 23 maggio 2025, finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati agli aggregati riciclati muniti di certificazione CE, in conformità al Regolamento UE n. 305/2011. I materiali, provenienti dal recupero di rifiuti inerti da demolizione, terre e rocce da scavo generati a seguito del sisma del 2016, sono attualmente stoccati presso il sito di deposito temporaneo di Norcia, situato nella Piana di Santa Scolastica presso l'ex cava di Misciano.

Gli aggregati, già suddivisi in lotti, risultano idonei per numerose applicazioni: dalla realizzazione di sottofondi stradali e strati di fondazione, al riempimento, ai recuperi ambientali, fino agli strati accessori come antigelo, anticapillare e drenanti. Per poter partecipare alla consultazione preliminare, ciascun operatore economico dovrà manifestare interesse per un quantitativo minimo di 10.000 tonnellate, cumulabile anche attraverso differenti tipologie di materiale recuperato.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni intraprese in vista della dismissione del deposito temporaneo di macerie in località Norcia. L'obiettivo è favorire la massima partecipazione e la più ampia consultazione degli operatori economici, nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità. Successivamente, saranno gli Enti competenti a definire le procedure da adottare per l'eventuale impiego dei materiali.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma telematica Net4Market CSAmed SRL, accessibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Le istanze, redatte secondo la modulistica predisposta, dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore, e contenere la descrizione della quantità e della tipologia di materiali oggetto dell'interesse.

Potranno partecipare alla consultazione, anche in forma associata secondo quanto previsto dall'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023, gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione o domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori (art. 30, comma 6, DL n. 189/2016 e successive modifiche), assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023 e assenza di provvedimenti, anche indiretti, che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Si precisa che l'avviso non costituisce in alcun modo una procedura di gara, né comporta la formazione di graduatorie o classifiche di merito. I risultati della consultazione saranno trasmessi agli Enti firmatari dell'accordo con la Regione Umbria – i Comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Norcia e Preci – per gli eventuali adempimenti successivi.

L'USR Umbria conferma, con questa iniziativa, il proprio impegno nel promuovere la sostenibilità ambientale e l'economia circolare, favorendo il riutilizzo responsabile dei materiali e generando benefici concreti sia per l'ambiente che per l'economia locale.

