(UNWEB) – Perugia, – La Presidente della Regione, Stefania Proietti, ha ricevuto questa mattina a Palazzo Donini l'Ambasciatore del Perù in Italia, Manuel Cacho-Sousa Velazquez, accompagnato dalla Console generale a Milano, Ana Teresa Lecaros Terry, il Console generale a Roma, Julio Alberto Alvareza Sabogal e il neo Console onorario del Perù, avvocato Damiano Marinelli.

Nel corso dell'incontro l'Ambasciatore e la Presidente hanno condiviso l'intento di intensificare i rapporti tra la regione Umbria e il Paese latinoamericano sia a livello commerciale sia in ambito turistico. A livello commerciale, l'intento comune riguarda non solo l'incremento delle esportazioni reciproche ma anche la promozione delle opportunità di lavoro per la comunità peruviana nel nostro territorio, comunità nei confronti della quale – ha precisato la Presidente – "c'è un grandissimo rapporto di fiducia".

In ambito turistico la Presidente ha condiviso l'intenzione di attuare un piano di potenziamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria puntando ad aprire un canale, diretto o indiretto, con i Paesi dell'America Latina.

In conclusione dell'incontro l'Ambasciatore ha ricordato che sono ben 330 gli studenti peruviani nella città di Perugia, ha sottolineato come l'Umbria sia una regione con un ricco patrimonio storico e ha auspicato un nuovo incontro nel nostro territorio in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi.