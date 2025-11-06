(UNWEB) – Perugia, – La Regione Umbria investe oltre 3,3 milioni di euro per la riduzione del rischio sismico e il miglioramento dell'edilizia scolastica in diversi comuni del territorio. Le risorse, provenienti dal programma regionale Fesr 2021-2027, consentiranno la messa in sicurezza e il recupero funzionale di edifici pubblici destinati all'attività didattica, tra cui quelli di Valfabbrica, San Venanzo, Perugia, Montecchio e Torgiano.

Gli interventi riguardano scuole di ogni ordine e grado e palestre scolastiche, con l'obiettivo di garantire spazi sicuri e pienamente rispondenti alle esigenze delle comunità educative locali. Il contributo complessivo, pari a 3.375.390 euro, è composto da fondi europei, statali e da una quota di cofinanziamento a carico degli enti beneficiari.

Tra i progetti finanziati rientra anche il restauro e risanamento del polo scolastico di Torgiano, per un importo di 708mila euro, sostenuto interamente dalla Regione Umbria attraverso il programma Fesr 2021-2027, a seguito del riconoscimento della piena destinazione scolastica dell'edificio.

"La Regione sostiene con convinzione i progetti che rispondono a bisogni reali e si traducono in benefici per le comunità scolastiche - spiega l'assessore all'Istruzione Fabio Barcaioli - Promuoviamo progetti che favoriscono l'istruzione in ambienti belli, sostenibili e funzionali, perché la qualità dello spazio scolastico contribuisce alla qualità dell'apprendimento. Vogliamo costruire poli d'eccellenza dove si possa studiare, crescere, condividere esperienze e trovare spazi dedicati anche alle attività extracurricolari".

Il piano complessivo si inserisce in una strategia di lungo periodo che punta a rendere più sicuro e moderno il patrimonio scolastico umbro. "La sicurezza delle scuole è una priorità che richiede scelte precise - prosegue Barcaioli - Con questi interventi rafforziamo la rete educativa dell'Umbria e investiamo nel futuro di chi la abita".

"Desidero ringraziare gli uffici tecnici della Regione Umbria - conclude l'assessore - che con competenza e dedizione seguono tutte le fasi di progettazione e realizzazione, contribuendo in modo essenziale al buon esito di questi interventi".