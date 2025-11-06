(UNWEB)–– Perugia, – "Con la scomparsa di Maria Grazia Lungarotti perdiamo una donna straordinaria, una figura che ha intrecciato impresa, cultura e territorio in un'unica visione. Il suo nome resterà legato per sempre al vino, all'olio e alla capacità tutta umbra di trasformare la tradizione in valore universale".

Così la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ricorda la storica dell'arte e fondatrice della Fondazione Lungarotti, scomparsa all'età di 99 anni. "La sua opera – ha aggiunto la presidente – ha contribuito a fare dell'Umbria una terra riconosciuta nel mondo per la qualità, l'innovazione e la bellezza. Ha saputo costruire un ponte tra economia e cultura, dando vita a luoghi che oggi sono simbolo della nostra identità: il Museo del Vino e il Museo dell'Olivo e dell'Olio di Torgiano, luoghi di storia e di saperi che continueranno a parlare alle nuove generazioni".

Maria Grazia Marchetti Lungarotti ha dedicato la vita alla valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale umbro, trasformando l'esperienza familiare delle Cantine Lungarotti in un modello di eccellenza e di responsabilità sociale.

"La sua eredità – ha concluso Proietti – vive soprattutto nello sguardo di chi crede che la cultura e la cura della terra siano la stessa cosa.

Alla famiglia va l'abbraccio commosso della Regione".