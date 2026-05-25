(UNWEB)–– Perugia, Sul progetto del parco eolico denominato "Phobos", costituito da 7 aerogeneratori, di cui 3 nel territorio del comune di Castel Giorgio e 4 nel territorio del comune di Orvieto, interviene la Presidente Stefania Proietti che con la giunta regionale ha deliberato, nella seduta di oggi, l'avvio del procedimento di riesame in autotutela del silenzio assenso.

Su questa vicenda, iniziata nel 2021 e oggetto di vari atti nel corso degli anni, l'amministrazione regionale guidata da Stefania Proietti, da quando si è insediata, ha lavorato alacremente per evitare la costruzione di un impianto che avrebbe un impatto devastante per il paesaggio umbro. Il progetto era stato infatti autorizzato grazie a un silenzio assenso espresso dalla Regione Umbria prima dell'insediamento dell'amministrazione Proietti, e con delibera della presidenza del Consiglio dei Ministri.

Pur prendendo atto delle ultime decisioni dei giudici amministrativi (Tar e Consiglio di Stato hanno bocciato i ricorsi dell'amministrazione Proietti contro l'impianto Phobos), la Giunta regionale ribadisce ancora una volta e coerentemente di seguire il "modello umbro" per la transizione energetica che non è di contrarietà alle energie rinnovabili ma sempre e comunque di rispetto dell'ambiente, dei territori e del paesaggio.

La Giunta regionale auspica che, a questo punto, anche il Governo faccia la propria parte e proceda a rivedere "in autotutela" la delibera di approvazione della Via (Valutazione impatto ambientale) avvenuta in Consiglio dei Ministri, azione questa ritenuta urgente senza cui ogni sforzo della Regione Umbria potrebbe risultare vano.