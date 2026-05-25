(UNWEB) – Perugia, "È un orgoglio accogliere una squadra che continua a regalarci successi straordinari e a rappresentare al meglio in Italia e in Europa la nostra regione, contribuendo a farla conoscere con le sue prestigiosissime vittorie presso il grande pubblico sportivo internazionale, anche sfoggiando sulla maglia la scritta 'Umbria cuore verde d'Italia'. La Sir Sicoma Monini Perugia è oggi un punto di riferimento per tanti giovani e per un intero territorio che si riconosce nei valori dello sport". Lo ha affermato la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, che per l'occasione sfoggiava anche il giacchetto ufficiale della squadra del patron Gino Sirci, accogliendo al Salone d'Onore lo stesso Sirci, il coach dei Block Devils, Angelo Lorenzetti, e una rappresentanza della squadra, insieme ai quattro trofei vinti nel corso di questa stagione".

"L'Umbria – ha proseguito la presidente Proietti – dimostra, anche attraverso i grandissimi successi sportivi che voi ottenete, come possa ambire a raggiungere traguardi ambiziosi in campo economico, nella crescita turistica e nello sviluppo delle sue attività, accrescendo la sua attrattività e popolarità anche verso quei giovani dinamici e quei giovani talenti che possono desiderare venire a visitarci, anche per seguire gli eventi sportivi come quelli in cui voi siete i campioni, e poi magari maturare l'intenzione di fermarsi a sviluppare qui le loro idee, in un posto in cui la qualità della vita è elevata".

Nel ringraziare la presidente Proietti, Gino Sirci ha sottolineato: "La Sir Sicoma Monini Perugia è ormai la squadra di tutta la regione. I risultati ottenuti negli ultimi anni ci rendono molto orgogliosi, ma soprattutto ci spingono a continuare a competere ai massimi livelli. È stato veramente bello e non scontato avere la presenza della presidente della Regione e della Sindaca di Perugia sugli spalti del palazzetto dello sport di Torino a sostenerci, così come vivere l'esultanza travolgente per la nostra vittoria, un'esultanza senza filtri, ci ha fatto capire il vostro calore sincero nel sostenerci".