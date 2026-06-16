(UNWEB) Perugia. Quello che è successo pochi giorni fa nel quartiere di Fontivegge è a dir poco raccapricciante: un gambiano di 29 anni (già noto alle forze dell’ordine per episodi violenti) ha cercato di rapire una bambina davanti alla mamma. La cosa ancora più raccapricciante è sapere che è stato scarcerato dopo meno di 48 ore con delle giustificazioni ridicole.

Il fatto che questo soggetto sia stato rimpatriato a noi non interessa; per il semplice motivo che la gravità del gesto rimane…e ci sembra strano che le istituzioni si svegliano solo quando le tragedie accadono o rischiano di accadere.

Il degrado che avviene di continuo a Fontivegge (e in altre zone di Perugia) ha dei responsabili: sia di amministrazioni precedenti che attuali, ognuno dei contendenti ha contribuito a peggiorare questa situazione.

Consigliano agli addetti ai lavori di smetterla di utilizzare delle azioni una tantum come semplice propaganda, ma bensì di garantire la sicurezza dei cittadini, che deve esserci 24 ore su 24 e non solo come “pubblicità”.

Nelle prossime settimane saremo nel quartiere per far sentire la nostra presenza nel territorio e far capire a tutti che c’è ancora un pezzo di Perugia che non si arrende al degrado e vuole proteggere i propri figli!



Così, in una nota, Forza Nuova Perugia