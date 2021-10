(UNWEB) Foligno. Parteciperanno circa 700 podisti alla settima edizione della Mezza Maratona “Città di Foligno”, in programma domenica 17 ottobre con un percorso per le vie cittadine con partenza ed arrivo in piazza San Domenico.

La manifestazione è stata presentata stamani da Giorgio Fusaro, presidente di Atletica Winner Foligno, la società che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune di Foligno. “Sarà una gara che rispetterà tutte le condizioni di sicurezza”, ha detto Fusaro spiegando che per l’occasione la maglia ufficiale “sarà azzurra per ricordare i grandi successi conseguiti dall’Italia negli ultimi mesi a livello internazionale”. Ogni concorrente riceverà anche una medaglia di bronzo per legare l’evento alla città, con l’immagine di Dante - nel settecentesimo anniversario della morte - e del luogo simbolo dei runner, il Ponte della Liberazione, dove si riuniscono gli iscritti alla Atletica Winner Foligno per allenarsi. Nel corso dell’incontro è stato ricordato la grande capacità di organizzazione della Atletica Winner Foligno ma anche di attrazione perché interessa tantissimi appassionati. Alla Mezza Maratona parteciperanno circa 200 iscritti della stessa associazione con una massiccia partecipazione di podisti dalla Marche.