L'associazione punta su "sicurezza, competenza, tutela e rappresentanza"

(UNWEB) – Perugia, . – Nell'ambito della campagna di tesseramento 2025, anno in cui ricorre il 125esimo anniversario della fondazione dell'associazione nazionale, Federcaccia Umbria ha lanciato un invito a tutti i cacciatori della regione e a coloro che credono nella gestione sostenibile del territorio ad associarsi alla loro "grande famiglia". "Scegliere Federcaccia – spiegano dall'associazione – significa scegliere sicurezza, competenza, tutela e rappresentanza. Per noi la sicurezza viene prima di tutto: associarsi a Federcaccia significa avere alle spalle una compagnia assicurativa solida, affidabile e specializzata, che permette di vivere la passione per la caccia in piena serenità, sapendo di essere sempre tutelato. Un aspetto fondamentale, troppo spesso sottovalutato, ma che fa la differenza quando si è sul campo. Difendiamo, inoltre, la caccia con la scienza e con la legge: attraverso il nostro Ufficio studi e ricerche faunistiche, agro ambientali e giuridico legislative, investiamo in ricerca scientifica per supportare con dati solidi e aggiornati le istituzioni regionali nella pianificazione venatoria. Siamo in prima linea nel dialogo tecnico con gli enti competenti, per giustificare e sostenere la caccia alle varie specie in modo sostenibile e regolamentato. Quando la caccia è stata messa in discussione da ricorsi e attacchi ideologici, Federcaccia c'era. I nostri uffici legali e tecnici hanno collaborato attivamente con la Regione Umbria per respingere ricorsi promossi da sigle ambientaliste, difendendo il diritto dei cacciatori con argomentazioni basate su studi e norme".

Federcaccia Umbria ricorda poi la propria presenza sul territorio: "Siamo la più grande associazione venatoria d'Italia, una realtà nazionale forte e coesa, ma anche profondamente radicata a livello locale. In Umbria, garantiamo presenza, assistenza e supporto in tutti i comuni della regione, grazie al lavoro quotidiano dei nostri dirigenti territoriali, tecnici e volontari. Ma Federcaccia è anche formazione, aggiornamento normativo, promozione della cultura venatoria, partecipazione attiva nella gestione della fauna e del territorio. Esserne parte significa contare su un'organizzazione che non solo rappresenta il cacciatore, ma che lavora ogni giorno per garantire il futuro della caccia".