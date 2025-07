(UNWEB) Cannara. I Carabinieri della Stazione di Cannara, a conclusione delle indagini, hanno denunciato in stato di libertà una 39enne, di origine rumena, ritenuta responsabile di furto con strappo.

L’episodio risale allo scorso metà giugno, quando un anziano, mentre lavorava nel proprio orto, è stato avvicinato da una donna, che, con modi gentili e con la scusa di voler acquistare dell’insalata, è riuscita a carpirne la fiducia.

Ma una volta avvicinatasi, la donna, con un gesto fulmineo, gli ha strappato la collana d’oro che portava al collo, dandosi subito alla fuga a bordo di una piccola utilitaria, parcheggiata a pochi metri di distanza e con a bordo un complice, dileguandosi in pochi secondi.

La vittima ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della Stazione di Cannara, che hanno avviato immediatamente le investigazioni, il cui esito positivo è stato frutto di una stretta sinergia con la Polizia Locale, che, grazie al monitoraggio dei varchi di ingresso e uscita dal paese, è riuscita a risalire alla targa del veicolo utilizzato per la fuga.

Incrociando i dati raccolti con episodi analoghi avvenuti nel maceratese, i militari dell’Arma sono quindi riusciti a individuare la presunta autrice del furto. A corroborare l’ipotesi investigativa dei Carabinieri è stato il riconoscimento fotografico da parte della vittima.

La 39enne è stata pertanto denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto per l’ipotesi di reato di furto aggravato, mentre proseguono le indagini per identificare il complice che guidava l’auto durante la fuga.

Cos^, in una nota, il Comando Carabinieri Provinciale di Perugia