(UNWEB) Perugia. Per consentire l’esecuzione di lavori di bonifica delle scarpate, dal 18 al 23 agosto 2025, dalle ore 6 alle ore 14, sono adottati i seguenti provvedimenti (ordinanza 1700 del 9 agosto 2025) per la circolazione in via Enrico Dal pozzo nel tratto a senso unico di marcia interno al parco di Santa Margherita, compreso fra il tracciato che porta alla residenza sanitaria Hospice della Usl Umbria 1 e via Carlo Manuali:
-divieto di transito a tutte le categorie di veicoli e ai pedoni;
-divieto di sosta con rimozione ambo i lati.
Foto di CopyrightFreePictures da Pixabay