(UNWEB) TERNI – Anche le Maschere umbre della Commedia dell’Arte parteciperanno alla grande sfilata per il “Columbus Day” in programma il 14 ottobre a New York.

Da Avigliano Umbro partiranno infatti Chicchirichella e Nasoacciaccato che si uniranno alle altre "Maschere italiane" provenienti da 16 regioni: Valle d'Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna per la tradizionale sfilata lungo le vie della "Grande mela" dove verrà celebrato l’ottantesimo anniversario della sfilata. Il "Centro di coordinamento delle Maschere Italiane” guidato dal Presidente Valerio Corradi, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, all'interno del progetto "Il Turismo delle radici" in collaborazione con "Italy Discovery” ha organizzato la presenza delle Maschere italiane a questo grande evento. Un'occasione importante per rappresentare l'identità culturale, storica e popolare italiana.

Di seguito il comunicato del Laboratorio del Paesaggio di Avigliano Umbro: “Un’occasione unica per le Maschere Umbre della Commedia dell’Arte, Nasotorto, Rosalinda, Nasoacciaccato e Chicchirichella. Le Maschere umbre hanno visto la luce nel 2015, riscoperte da Oliviero Piacenti e Paola Contili da un’antica filastrocca tramandata oralmente ed ufficialmente adottate dal Consiglio comunale di Avigliano Umbro con la presenza della Presidente della Regione Umbria. Da allora, sostenute dall’associazione culturale Il Laboratorio del Paesaggio, hanno fatto moltissima strada divenendo testimonial in Italia, ora anche nel mondo, della cultura e tradizione umbra, tramandando il dialetto e i modi di dire, con i divertenti lazzi dei loro spettacoli sia nei teatri che nelle piazze.

Per l’Umbria saranno presenti due delle 4 Maschere Umbre della Commedia dell’arte, Nasoacciaccato e Chicchirichella interpretati da Stefano Ferrotti e Marco Fioretti, che voleranno oltreoceano insieme alle altre maschere italiane. Quattro giorni densi di appuntamenti tra cui quello del 13 ottobre, dove incontreranno le numerose comunità italiane presenti negli Stati Uniti. Gli oltre tre milioni di italiani e i loro discendenti, che vivono nell'area di New York, costituiscono il principale gruppo etnico e linguistico della grande area urbana che comprende oltre a Manhattan, Staten Island, il Nord New Jersey e Long Island. Il vicesindaco di Avigliano sottolinea l'importanza e il valore culturale anche per Avigliano Umbro della partecipazione delle Maschere Umbre alla anifestazione



La Grande Parata viene organizzata lungo le vie dello shopping del centro di Manhattan (Fifth Avenue) una grande sfilata celebrativa la Columbus Day Parade di dimensioni importanti, con circa 35-40.000 persone a costituire il serpentone festante.

Sono previste esibizioni di gruppi, bande canore, carri allegorici e corpi militari, il tutto a tinte Italiane ed in memoria celebrativa dell'impresa di Cristoforo Colombo e degli eventi storici collegati.

La Grande Parata richiama circa 1 milione di spettatori a Manhattan, tra turisti e cittadini, e almeno altrettante persone che la seguiranno in TV. Il percorso della sfilata per il Columbus Day di New York si snoda sulla Fifth Avenue verso nord, parte all’incrocio tra la 5th Ave e la 44 Street e risale Manhattan fino all’altezza della 72th Street. Per l’occasione, in quel giorno l’Empire State Building sarà illuminato con le tinte della bandiera italiana, in omaggio alle nostre comunità italiane presenti negli Stati Uniti che continuano a mantenere relazioni significative con il nostro Paese”.

nella foto Nasoacciaccato e Chicchirichella