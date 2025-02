(UNWEB) – Perugia - Dare il giusto risalto nella rete bibliotecaria dell'Umbria alla grande collezione di manga, fumetti e graphic novel raccolti e catalogati nella Biblioteca delle Nuvole di Perugia, nonché aprire nel percorso di UmbriaLibri una finestra interamente dedicata al mondo del fumetto: è il proposito del vicepresidente della Regione Umbria, con delega alla Cultura, Tommaso Bori, che proprio con la finalità di valorizzare questo settore ha visitato la Biblioteca delle Nuvole che, con la sua attività, unisce creatività, lettura e formazione.

Bori, accompagnato nella visita dal direttore e fondatore della biblioteca, Claudio Ferracci, ha voluto evidenziare l'importanza di essere riusciti negli anni, anche grazie all'attività di autori, appassionati del genere e volontari, a creare "un patrimonio prezioso interamente dedicato ai fumetti e all'illustrazione, una vera eccellenza culturale, l'unica biblioteca pubblica in Italia dedicata che sta facendo a scuola".

"Valorizzare la Biblioteca delle Nuvole - ha detto Bori - significa investire in una cultura più accessibile, moderna e inclusiva. Grazie alla sua attività, altre biblioteche stanno iniziando a inserire fumetti e graphic novel nei propri scaffali, riconoscendo finalmente che la lettura passa anche dai racconti illustrati e che il fumetto può diventare didattica e cultura. Come Regione, ci proponiamo di mettere a terra progetti che avvicinano bambini e ragazzi ai temi sociali attraverso fumetti didattici. La promozione della lettura infatti, è fondamentale per la crescita culturale della comunità e il luogo in cui ha sede questa biblioteca, un quartiere complesso come Fontivegge, è un esempio di questa volontà, certi del fatto che leggere contribuisca a creare cittadini consapevoli".

La Biblioteca vantava inizialmente 40 mila volumi della collezione privata del suo fondatore Ferracci, ora tra gli oltre 60 mila volumi catalogati e molti altri ancora in fase di archiviazione, è la più grande e completa biblioteca pubblica del settore tra fumetti, manga, riviste specializzate, monografie, raccolte, libri illustrati.

A fini divulgativi, la Biblioteca organizza corsi di disegno, corsi di tecnica del fumetto, seminari, incontri con gli autori, mostre personali e tematiche, conferenze e proiezioni.

Dal novembre 2021 ospita il Centro di documentazione "Romano Calisi", tra i primi studiosi del fumetto italiano, co-fondare di Lucca comics.