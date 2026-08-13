Venerdì, 14 Agosto 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Agricoltura, avviso da 6 milioni per portare l'innovazione nelle imprese. Galleria Madonna Alta, riapertura dal 14 mattina. Dal 24 agosto il cantiere proseguirà solo di notte, dalle 21 alle 6. A fine agosto stessa modalità per la galleria Pallotta. De Rebotti: "Una fase che permette di alleggerire l'impatto sulla circolazione" Umbria TPL e Mobilità, approvato all'unanimità il bilancio 2025 Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali Umbertide (PG): fugge all’alt dei Carabinieri e lancia dal finestrino un involucro con 50 dosi di cocaina, arrestato. Monteleone Trucks - Il 14 agosto torna il festival dello street food nel borgo umbro La Polizia di Stato arresta un 37enne per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento Corciano festeggia i 100 anni della signora Rina Mattioli: una vita spesa tra lavoro e famiglia Notte di San Lorenzo, Perugia si riempie di musica, parole e partecipazione nel segno della pace Agricoltura, avviso da 6 milioni per portare l'innovazione nelle imprese. Galleria Madonna Alta, riapertura dal 14 mattina. Dal 24 agosto il cantiere proseguirà solo di notte, dalle 21 alle 6. A fine agosto stessa modalità per la galleria Pallotta. De Rebotti: "Una fase che permette di alleggerire l'impatto sulla circolazione" Umbria TPL e Mobilità, approvato all'unanimità il bilancio 2025 Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali Umbertide (PG): fugge all’alt dei Carabinieri e lancia dal finestrino un involucro con 50 dosi di cocaina, arrestato. Monteleone Trucks - Il 14 agosto torna il festival dello street food nel borgo umbro La Polizia di Stato arresta un 37enne per rapina impropria e resistenza a Pubblico Ufficiale. L'uomo è stato anche denunciato per lesioni personali a Pubblico Ufficiale e danneggiamento Corciano festeggia i 100 anni della signora Rina Mattioli: una vita spesa tra lavoro e famiglia Notte di San Lorenzo, Perugia si riempie di musica, parole e partecipazione nel segno della pace
Home Cultura Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali
Cultura

Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali

La rievocazione si conclude domenica 16 agosto con corteo storico e concerto serale

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Agosto 2026 – 16:12 1 min di lettura

 (UNWEB) Perugia, – Dopo l'esibizione dei bandi di sfida e la gara di tiro con l'arco tra i rioni (vittoria di Porta del Borgo davanti a Porta del Monte, secondo classificato, e Porta del Verziere, terzo), svolte entrambe nello scenario della Rocca di Braccio, la rievocazione storica della Donazione della Santa Spina prosegue a Montone, queste sere, con la messa in scena delle rappresentazioni medievali, che contribuiranno a sancire la vittoria del palio 2026 e a scegliere la castellana che affiancherà la figura di Carlo Fortebracci, rappresentando la sua consorte Margherita Malatesta, nel corteo storico conclusivo.

Porta del Monte è stato il primo rione ha esibirsi, mentre giovedì 13 agosto toccherà a Porta del Verziere, con la rappresentazione 'L'ombra della Corona', e venerdì 14 a Porta del Borgo con 'Imago Sanguinis'. Entrambe le rappresentazioni sono previste alle 21. Nel tardo pomeriggio di giovedì 13 sono previste animazioni giullaresche, mentre venerdì 14 alle 18 una conferenza su Braccio, il Piccinino e la battaglia de L'Aquila. Sabato 15, alle 11 sono in programma un laboratorio per bambini al Museo San Francesco; alle 18 i giochi popolari 'Guanto di sfida'; alle 21.30 la proclamazione del rione vincitore e della castellana prescelta. A concludere la rievocazione, domenica 16 agosto, è in cartellone una visita guidata alla reliquia della Santa Spina, alle 11, il grande corteo storico della donazione, alle 18, e, per finire, e alle 21.15 il concerto 'Cielo e terra'.

Ovviamente, tutte le sere rimarranno aperte le tre taverne rionali che proporranno menù a base di piatti tipici umbri.

Informazioni e Contatti: Biglietti rappresentazioni medievali 5 euro (prevendita: Ufficio informazioni del Comune dalle ore 19). Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Montonese: 075.9306427, interno 7, Museo San Francesco: museomontone@atlanteserviziculturali.com.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Cultura
Cultura Il trionfo di Arisa, per la prima volta a Festival di Spoleto. La voce d’oro e l’orchestra che incantano Piazza Duomo 9 Luglio 2026
Cultura Umbria Film Festival 2026 al "via" dal 15 luglio: Montone celebra trent'anni di cinema sotto le stelle 8 Luglio 2026
Cultura Sons of Echo al Festival dei Due Mondi di Spoleto . Le stelle della danza contemporanea incontrano il re del jazz Gregory Porter 8 Luglio 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità