Donazione della Santa Spina, a Montone proseguono le rappresentazioni medievali

Cultura

La rievocazione si conclude domenica 16 agosto con corteo storico e concerto serale

(UNWEB) Perugia, – Dopo l'esibizione dei bandi di sfida e la gara di tiro con l'arco tra i rioni (vittoria di Porta del Borgo davanti a Porta del Monte, secondo classificato, e Porta del Verziere, terzo), svolte entrambe nello scenario della Rocca di Braccio, la rievocazione storica della Donazione della Santa Spina prosegue a Montone, queste sere, con la messa in scena delle rappresentazioni medievali, che contribuiranno a sancire la vittoria del palio 2026 e a scegliere la castellana che affiancherà la figura di Carlo Fortebracci, rappresentando la sua consorte Margherita Malatesta, nel corteo storico conclusivo.

Porta del Monte è stato il primo rione ha esibirsi, mentre giovedì 13 agosto toccherà a Porta del Verziere, con la rappresentazione 'L'ombra della Corona', e venerdì 14 a Porta del Borgo con 'Imago Sanguinis'. Entrambe le rappresentazioni sono previste alle 21. Nel tardo pomeriggio di giovedì 13 sono previste animazioni giullaresche, mentre venerdì 14 alle 18 una conferenza su Braccio, il Piccinino e la battaglia de L'Aquila. Sabato 15, alle 11 sono in programma un laboratorio per bambini al Museo San Francesco; alle 18 i giochi popolari 'Guanto di sfida'; alle 21.30 la proclamazione del rione vincitore e della castellana prescelta. A concludere la rievocazione, domenica 16 agosto, è in cartellone una visita guidata alla reliquia della Santa Spina, alle 11, il grande corteo storico della donazione, alle 18, e, per finire, e alle 21.15 il concerto 'Cielo e terra'.

Ovviamente, tutte le sere rimarranno aperte le tre taverne rionali che proporranno menù a base di piatti tipici umbri.

Informazioni e Contatti: Biglietti rappresentazioni medievali 5 euro (prevendita: Ufficio informazioni del Comune dalle ore 19). Informazioni e prenotazioni: Pro Loco Montonese: 075.9306427, interno 7, Museo San Francesco: museomontone@atlanteserviziculturali.com.