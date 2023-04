i grandi eventi del territorio a supporto del traffico aeroportuale



(UNWEB) Perugia.Sono circa 12mila i passeggeri che atterreranno e decolleranno dall’aeroporto internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” nel periodo di programmazione del Festival Internazionale del Giornalismo, inaugurato nella giornata di mercoledì 19 aprile ed aperto fino a domenica prossima.

Grazie ad un network che connette l’Umbria a numerose capitali europee, oltre che a Puglia, Sicilia e Sardegna, sono in tanti i giornalisti, gli addetti ai lavori ed i visitatori del festival che in questi giorni hanno scelto lo scalo umbro per raggiungere quella che è diventata una delle manifestazioni giornalistiche internazionali più importanti ed attese, che vedrà nell’edizione 2023 più di 500 speaker provenienti da tutto il mondo con oltre 200 eventi in programma.

Ricordiamo che la stagione Iata “Summer 2023”, operativa fino al 28 ottobre prossimo, prevede 16 rotte programmate, operate da 6 compagnie aeree con fino a 98 voli di linea settimanali. Nel dettaglio sono disponibili collegamenti da/per Barcellona (Ryanair), Brindisi (Ryanair), Bruxelles Charleroi (Ryanair), Bucarest (Ryanair), Cagliari (Ryanair), Catania (Ryanair), Cracovia (Ryanair), Londra Heathrow (British Airways), Londra Stansted (Ryanair), Malta (Ryanair), Olbia (Aeroitalia), Palermo (Ryanair), Rotterdam (Transavia), Tirana (Wizz air), Tirana (Albawings) e Vienna (Ryanair). Tutti i voli sono acquistabili nei siti delle compagnie aeree che operano i collegamenti.