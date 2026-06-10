(UNWEB) Perugia. L’Aeroporto Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi” archivia un mese di maggio da record, facendo registrare il miglior risultato di sempre per questo periodo dell’anno e superando per la prima volta la soglia dei 70 mila passeggeri.

Nel mese appena concluso sono transitati dallo scalo umbro 74.855 passeggeri, con un incremento dell’8,6% rispetto ai 68.910 registrati nel maggio 2025, che deteneva il precedente primato per il mese.

Positivo anche l’andamento complessivo dei primi cinque mesi dell’anno. Da gennaio a maggio 2026 i passeggeri transitati sono stati 218.149, contro i 203.283 dello stesso periodo del 2025, con una crescita del 7,3%.

Entrando nel dettaglio dei dati, nel mese di maggio il 66,7% del traffico passeggeri è stato generato dai collegamenti internazionali, mentre il 32,1% ha riguardato le rotte nazionali e l’1,2% i voli dell’aviazione generale e privata. Le destinazioni più richieste sono risultate Londra, Tirana e Bruxelles tra i collegamenti internazionali, mentre Catania, Palermo e Cagliari si sono confermate le rotte domestiche con il maggior numero di passeggeri.

Il mese di maggio ha inoltre segnato la ripresa dei collegamenti con Londra Heathrow, operati da British Airways con quattro frequenze settimanali. Grazie a questo servizio, salgono a 12 le frequenze settimanali complessive tra l’aeroporto dell’Umbria e la capitale del Regno Unito, per un totale di 24 voli andata e ritorno ogni settimana, considerando anche i collegamenti già attivi su Londra Stansted operati da Ryanair.

L’avvio della stagione estiva prosegue inoltre con il ritorno del collegamento Ryanair da e per Brindisi, operativo dal 3 giugno con tre frequenze settimanali rispetto alle due della scorsa stagione estiva, ampliando ulteriormente le opportunità di collegamento tra l’Umbria e la Puglia. Dal 14 giugno torneranno inoltre operativi i collegamenti bisettimanali con Lamezia Terme e Olbia, serviti da Aeroitalia.

Tutte le informazioni sui collegamenti disponibili dall’Aeroporto Internazionale dell’Umbria – Perugia “San Francesco d’Assisi”, nonché gli orari dei voli aggiornati, sono consultabili sul portale ufficiale dello scalo, raggiungibile all’indirizzo www.airport.umbria.it.