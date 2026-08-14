Ninni Corda entra nella ternana

Sport

Corda metterà a disposizione della società le sue competenze in qualità di Collaboratore dell'Area Tecnica. Corda metterà a disposizione della società la propria e lunga esperienza e le proprie competenze, contribuendo alle scelte e alle strategie tecniche in vista della nuova stagione La società da il benvenuto a Corda e gli augura buon lavoro.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.