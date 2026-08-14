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Ninni Corda entra nella ternana

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Agosto 2026 – 11:24 1 min di lettura

(UNWEB) Terni. La società comunica di aver raggiunto l'accordo per l'ingaggio di Ninni Corda.



Corda metterà a disposizione della società le sue competenze in qualità di Collaboratore dell'Area Tecnica.

Corda metterà a disposizione della società la propria e lunga esperienza e le proprie competenze, contribuendo alle scelte e alle strategie tecniche in vista della nuova stagione

La società da il benvenuto a Corda  e gli augura buon lavoro.

Nota della Redazione

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