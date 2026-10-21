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Economia

Confagricoltura Umbria incontra il Sottosegretario Sen. Patrizio La Pietra: al centro il "Distretto Aggregato Altotevere", modello di sviluppo agricolo, economico e sociale per il consolidamento e la crescita del comparto regionale

Di Redazione Umbria Notizie Web 21 Ottobre 2026 – 20:19 1 min di lettura

 

Venerdì 23 ottobre, alle ore 15, nella sede di TTI – Trasformatori Tabacco Italia a Città di Castello

(UNWEB) CITTA' DI CASTELLO – Venerdì 23 ottobre, alle ore 15, nella sede di TTI – Trasformatori Tabacco Italia a Città di Castello (Via Carlo Marx, 4), si terrà l'incontro promosso da Confagricoltura Umbria con il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Sen. Patrizio La Pietra.

L'iniziativa sarà focalizzata sul tema "Il Distretto Aggregato Altotevere: un modello di sviluppo agricolo, economico e sociale per il consolidamento e la crescita dell'agricoltura umbra", con l'obiettivo di confrontarsi sulle prospettive di rilancio e valorizzazione del territorio e delle sue filiere produttive.

Dopo i saluti istituzionali di Luca Secondi, sindaco di Città di Castello, oltre al Sen. La Pietra, interverranno Rufo Ruffo, vicepresidente Confagricoltura Umbria, Fabio Rossi, presidente FAT e TTI, Roberto Caponi, direttore Confagricoltura.

Nota della Redazione

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