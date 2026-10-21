Orizzonti Digitali, al via la quarta edizione nel segno della co-intelligenza

Economia

Il Presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani apre il festival. Giorgio Metta al centro del dialogo sul rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. Domani focus sulle trasformazioni dell'IA, dall'agricoltura alla giustizia, dalla sanità all'industria.

(UNWEB) Perugia, – Si è aperta oggi al Teatro del Pavone di Perugia la quarta edizione di Orizzonti Digitali, dedicata al tema "L'era della co-intelligenza" e con la direzione scientifica di Giorgio Metta, Direttore scientifico dell'IIT. Dopo i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti e della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, il Presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani ha dato il via alla manifestazione, sottolineando il valore dell'iniziativa per un territorio che guarda all'innovazione come opportunità di crescita.

"Orizzonti Digitali - ha affermato Urbani - non è soltanto un forum dedicato all'intelligenza artificiale, ma l'espressione della vocazione all'innovazione delle imprese umbre e della volontà del nostro territorio di guardare al futuro. L'intelligenza artificiale è una trasformazione da affrontare senza timori, cogliendone le opportunità per favorire l'innovazione e la crescita del nostro sistema produttivo. Le dimensioni dell'Umbria possono rappresentare un punto di forza per favorire la collaborazione tra imprese, istituzioni, università, scuole e centri di ricerca nello sviluppare progettualità condivise".

La giornata inaugurale è entrata nel vivo con il dialogo tra Giorgio Metta, direttore scientifico di Orizzonti Digitali e dell'Istituto Italiano di Tecnologia, e Roberto Natale, Consigliere di Amministrazione Rai, sul tema "L'era della co-intelligenza. Umani e AI: una nuova alleanza cognitiva". Al centro del confronto il rapporto tra persone e intelligenza artificiale e l'importanza di un approccio critico e consapevole all'utilizzo delle nuove tecnologie, capace di valorizzarne le opportunità senza sottovalutare i rischi di un impiego non appropriato.

"Con Orizzonti Digitali - ha osservato Metta - vogliamo promuovere una riflessione critica sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, cercando di comprendere quale sia il giusto equilibrio tra le opportunità che offre e i rischi che può comportare. Da un lato, queste tecnologie rappresentano uno straordinario strumento per aumentare la produttività e favorire l'innovazione; dall'altro, un utilizzo non consapevole, soprattutto nei processi di apprendimento, può avere conseguenze negative sullo sviluppo delle capacità cognitive. La sfida – ha concluso - è capire come e quando utilizzare l'intelligenza artificiale, valorizzandone i benefici senza perdere di vista il ruolo e le capacità delle persone. È un confronto che riteniamo particolarmente necessario in questo momento".

Una riflessione proseguita nel successivo incontro "Quali prospettive per l'Umano nell'era dell'AI", che ha visto Metta dialogare con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia Massimiliano Marianelli, con la moderazione del giornalista Rai Giorgio Zanchini.

GLI APPUNTAMENTI DEL 22 OTTOBRE

Il confronto proseguirà domani, giovedì 22 ottobre, con un programma di incontri dedicati alle applicazioni dell'intelligenza artificiale in numerosi ambiti della società e dell'economia.Dall'agricoltura alla giustizia, dalla finanza al turismo: sono tanti i campi che l'intelligenza artificiale sta ridisegnando. E proprio queste trasformazioni saranno al centro della seconda giornata di Orizzonti Digitali, il forum dedicato all'intelligenza artificiale partito oggi e in programma fino a sabato 24 ottobre a Perugia e Terni. Guidato quest'anno da Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell'AI, il festival è promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, grazie alla media partnership di Rai. Tema di questa quarta edizione"L'era della co-intelligenza".

Una selezione degli incontri di domani 22 ottobre. Nell'incontro "Agricoltura intelligente" (ore 9.30, Salone d'Onore di Palazzo Donini) si confronteranno Dominga Cotarella, Presidente di Coldiretti Umbria, Francesco Lanzi, Socio di La Romana Farine, Alessandro Sdoga, Responsabile Area Economico-Ambiente, Innovazione e Progettazione di Confagricoltura Umbria e Responsabile del Sistema di Gestione Qualità Cratia, Francesca Todisco, Professoressa Associata dell'Università degli Studi di Perugia e Alessandro Tomassini, Presidente dell'Umbria Digital Innovation Hub.

Si parlerà di cosa accade quando l'intelligenza artificiale entra nelle aule di tribunale, analizzando l'impatto delle tecnologie sui ruoli tradizionali di magistrati e legali nell'incontro "Ai e giustizia: avvocati, giudici e algoritmi" (ore 9.30, Oratorio San Francesco dei Nobili) con Mauro Corselli, Partnership Lead di Lexroom, Oreste Pollicino, Professore Ordinario presso l'Università Bocconi, Sergio Sottani, Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Perugia e Francesco Spina, Avvocato e Componente dell'Osservatorio "Scienza, processo e intelligenza artificiale" dell'Unione Camere Penali Italiane. Spazio anche alla regolamentazione dell'AI per imprese e PA nell'incontro "Il quadro normativo nell'era dell'AI" (ore 9.30; Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con Angelo Mazzetti, Public Policy Director di Meta, Brando Benifei, Membro del Parlamento Europeo, Arianna Ciracò, Avvocato esperto di diritto informatico e co-fondatrice dello studio legale E-nomos e Gabriele Picchi, responsabile della Direzione PA, Cybersecurity e Progetti Speciali presso Euristica.

Lo sviluppo delle intelligenze artificiali avviene anche in corsia. L'impatto dell' AI nell'ambito clinico e le sue applicazioni saranno al centro dell'incontro "L'AI nel processo diagnostico: opportunità e limiti" (9.30; Auditorium di Santa Cecilia) con Nino Cartabellotta, Presidente di Fondazione GIMBE, Daniela Donetti, Direttrice Salute e Welfare della Regione Umbria, Michele Duranti, Direttore del Dipartimento di Diagnostica dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e Antonio D'Urso, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

Si approfondirà, invece, l'impatto disruptive dell'intelligenza artificiale sul mondo bancario, sugli investimenti e sull'analisi economica nell'incontro "Finanza nell'era dell'AI" (ore 11.15 Teatro del Collegio della Sapienza Fondazione ONAOSI) con Edoardo Acabbi, Assistant Professor presso la University of Mannheim, Emilio Barucci, Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano, Francesco Del Prato, Assistant Professor presso la Aarhus University, Francesco Giachetti, Specialista per l'Innovazione della Direzione Regionale Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo, Barbara Guardabascio, Professoressa Associata presso l'Università degli Studi di Perugia eMarcello Pericoli, Direttore del Servizio Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio della Banca d'Italia.

L'Intelligenza Artificiale può aiutare a rilanciare l'economia dei piccoli borghi e ridefinire l'esperienza dei viaggiatori? Ne discuteranno Edoardo Colombo, Presidente di Turismi.ai, Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell'Umbria e Andrea Ragnetti, Presidente di SASE nell'incontro "Turismo aumentato" (ore 11.15, Salone d'Onore di Palazzo Donini).

Nel panel "Ai e industria auto-adattiva" grandi player industriali e centri di ricerca d'eccellenza si confronteranno sull'ottimizzazione dei processi produttivi e della supply chain, tracciando la rotta verso una manifattura 4.0 più efficiente, flessibile e sostenibile, con Manuel Catalano, Principal Investigator presso l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Coordinatore del JOiiNT LAB (laboratorio congiunto tra IIT e il Consorzio Intellimech), Federico Baldinucci, Senior Technical Advisor & Special Projects di Colacem e Luisa Ferrari, Solution & Strategy Director di Formula e Alberto Tripi, Presidente Almaviva e Special Advisor per l'Intelligenza Artificiale Confindustria (15.45, Teatro del Collegio della Sapienza di Fondazione ONAOSI).

L'intersezione tra geopolitica e tecnologia, e il modo in cui i sistemi autonomi, la cybersecurity e i calcoli algoritmici stanno ridefinendo le strategie militari e la deterrenza globale, saranno i temi al centro del panel "L'uso dell'AI nei conflitti". Si confronteranno Giovanni Bertini, Chief Technical Officer di Sky Eye Systems, Angelo Pansini, Chief Strategy & Technology Officer di Leonardo, Col. Giovanni Sembenini, Capo Ufficio Programma "Supporto e coordinamento dello sviluppo ed adozione rapida di tecnologie dual-use in ambito Difesa" del Segretariato Generale della Difesa e Daniele Tonti, Chief Strategy Officer di OMA e Presidente di Umbria Aerospace Cluster (15.45, Oratorio di San Francesco dei Nobili).

PerugIA Next, il progetto promosso dalla Provincia di Perugia e di cui Confindustria Umbria è partner, che ha come direttore scientifico il giornalista Luca De Biase, porterà invece nel forum di Orizzonti Digitali la prospettiva della Pubblica Amministrazione negli incontri "Ripensare la città" e "L'intelligenza della cura" (rispettivamente alle ore 9.30 e alle 11.15 in Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia di Perugia).

Il festival. Tanti sono gli ospiti che si susseguiranno fino a sabato, la manifestazione infatti vedrà circa 200 esperti italiani e di rilievo internazionale intervenire nei 50 panel e talk organizzati durante la quattro giorni tra Perugia e Terni. Tra loro, anche molti professionisti e ricercatori italiani con ruoli internazionali che tornano in Umbria per condividere con il pubblico la loro prospettiva lucida e visionaria sul tema dell'AI e sul suo impatto sul presente. Sei le aree tematiche individuate per parlare di intelligenza artificiale: dagli scenari di riflessione sul tema, alla sua applicazione negli ambiti della scienza e tecnologia, dallo sviluppo del management, alla sua penetrazione nella società, dalla creazione di nuovi ecosistemi all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione.

Collaborazioni. L'evento è realizzato in collaborazione con Il Cortile di Francesco, Nemetria, Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, PerugIA Next e la Camera di Commercio dell'Umbria. Con il patrocinio del Comune di Perugia, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, di Rai Umbria e di Rai Per la Sostenibilità ESG.

Sponsor. L'evento è reso possibile grazie al supporto dei Platinum Partner Avanade, Lexroom, Nts Project, Red Lynx e Sapienta AI; dei Gold Partner Applico, Euristica, Formula, Intesa Sanpaolo, K-Digitale, Philip Morris Italia, Sinapsi, Umana e Xteam; dei Silver Partner Alenext, Brokenice, Coface, Ecosuntek, HWG Sababa, Micra Software & Services e Uno Informatica; dei Partner Tecnici Emu e Fibraweb. Contribuiscono all'evento con i propri prodotti Birra Flea, Cancelloni, Cantina Roccafiore, Colfiorito, Famiglia Cotarella, Farchioni, Marfuga e Rocchetta. Contribuiscono al palinsesto l'Università per Stranieri di Perugia, l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, l'Istituto Italiano Design, il CONI Umbria, l'UNITRE di Perugia e numerosi istituti scolastici del territorio.

Programma e iscrizioni. Il programma completo è consultabile sul sitoOrizzonti digitali 2026 - Umbria Digital Innovation Hub . Per prenotare il proprio posto occorre registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite.