(UNWEB) Perugia, – Il gruppo consiliare Fare Perugia con Romizi-Forza Italia lancia un nuovo allarme sulle gravi condizioni del Torrente Cestola, in località Mugnano, al confine tra i Comuni di Perugia e Magione. Dopo la richiesta ufficiale di intervento presentata nell'ottobre 2024, e il sopralluogo tecnico eseguito da Afor nel gennaio 2025, nulla è stato ancora fatto per mettere in sicurezza il corso d'acqua.

Durante il sopralluogo sono emerse criticità evidenti, tra cui: la vegetazione fitta e non gestita all'interno dell'alveo, presenza di accumuli di detriti e legname che ostacolano il deflusso delle acque, attraversamenti stradali ostruiti come quello di Via Due Case, che interferiscono con il naturale scorrimento del torrente.

"Siamo di fronte a un quadro che, in caso di piogge intense, potrebbe trasformarsi in un serio pericolo per cittadini, abitazioni e infrastrutture" – dichiara Augusto Peltristo, Capogruppo di Fare Perugia FI-. "Il Torrente Cestola versa in condizioni di degrado e abbandono, e servono interventi immediati prima che si verifichino danni irreparabili."

Il Gruppo consiliare ha rinnovato oggi la propria richiesta formale a Regione Umbria, Comune di Perugia, Carabinieri Forestali e Agenzia Forestale Regionale affinché vengano avviati interventi urgenti di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, rimossi i materiali pericolosi presenti nell'alveo, verificato e aggiornato il livello di rischio idraulico dell'area, con inserimento tra le priorità di intervento.

"Non possiamo continuare ad attendere – conclude Peltristo –. La tutela del territorio e della sicurezza pubblica deve essere una priorità. I cittadini meritano risposte concrete e immediate."