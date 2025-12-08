(UNWEB)– Perugia, 8 dicembre 2025 - "La Fiamma Olimpica che attraversa l'Umbria e incontra i luoghi e lo spirito della Marcia della Pace è un'immagine potente del nostro tempo".

Lo afferma oggi la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, giorno dell'arrivo in Umbria della staffetta olimpica.

"Sport e pace sono linguaggi universali, capaci di unire e di parlare soprattutto ai più giovani. L'Umbria accoglierà questo appuntamento con il senso della propria vocazione, terra di San Francesco, regione di dialogo, di sport e di partecipazione. Nell'incrocio tra la Fiamma Olimpica e la Marcia della Pace vogliamo lanciare un messaggio che arrivi fino ai Giochi: lo sport ha valore quando mette al centro dignità, nonviolenza e rispetto delle differenze. La Regione Umbria farà la sua parte perché queste giornate siano un esempio concreto di coinvolgimento e responsabilità condivisa".

La Fiamma Olimpica dei Giochi invernali Milano Cortina 2026 attraversa l'Umbria fino al 10 dicembre, toccando tredici comuni in un percorso che unisce eventi sportivi, luoghi simbolo e partecipazione delle comunità. Questa mattina la staffetta entra in regione da Orvieto, proseguendo per Narni, raggiungerà nel pomeriggio Terni. Domani, 9 dicembre, partirà da Terni per Todi, Spoleto, Foligno, Trevi, Castiglione del Lago, Spello e Assisi, fino alla "city celebration" di Perugia in piazza IV Novembre. Il 10 dicembre riprenderà dal capoluogo verso Gubbio e Città di Castello, ultima tappa umbra prima dell'ingresso in Toscana.

Uno dei momenti più significativi del passaggio sarà il tratto in cui la Fiamma percorrerà il cammino della Marcia della Pace Perugia–Assisi, uno dei simboli nazionali dell'impegno civile per la nonviolenza.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay