(UNWEB) – Perugia, Dalla Toscana a Perugia per formarsi all'Its Umbria Academy per poi arrivare tra i primi premiati nelle gare individuali di ITSCyberGame 2026, la competizione organizzata dal CINI Cybersecurity National Lab svoltasi a Padova dal 26 al 28 marzo: è il percorso di Anouar Naouri, ventenne residente a Prato, nato nel 2005, che ha scelto l'Umbria per perfezionare il suo percorso di studi.

Dopo il diploma conseguito nel 2024 all'Its "Tullio Buzzi" di Prato in Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Anouar è arrivato a Perugia per frequentare l'Its Umbria Academy, dove sta frequentando il corso per il diploma di quinto livello (EQF 5) in ambito ICT, distinguendosi per una fortissima vocazione verso la cybersecurity.

Nella competizione di Padova Anouar ha raggiunto un risultato frutto non solo della formazione d'aula, ma di un enorme impegno da autodidatta, visto che ha integrato il programma dell'Its con ore di studio personale e ricerca costante, dimostrando una determinazione che ha reso orgoglioso l'intero Istituto e l'Umbria che lo ospita.

Ieri Aouar è stato ricevuto dalla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e dal vicepresidente con delega all'Innovazione digitale, Tommaso Bori.

"È un onore per noi consegnare un riconoscimento a un giovane che incarna perfettamente l'entusiasmo e la competenza necessari per affrontare le sfide del futuro - ha dichiarato la presidente Stefania Proietti - Anouar ha scelto la nostra regione per formarsi e ha portato i colori dell'Umbria sul podio nazionale della cybersecurity. La sua storia ci dice che investire negli Its significa investire nella sicurezza e nell'innovazione del Paese. Abbiamo bisogno di queste brillanti menti e faremo di tutto per valorizzare le loro competenze nel nostro territorio".

Il vicepresidente Bori, ha aggiunto: "Il risultato di Anouar è straordinario. Arrivare ai vertici di ITSCyberGame richiede un talento non comune e una grande disciplina. Come Regione, siamo impegnati a sostenere questi percorsi tecnologici affinché giovani esperti come lui possano trovare in Umbria il luogo ideale dove crescere e lavorare per la protezione dei nostri sistemi digitali".

Anouar Naouri ha sottolineato che la "cybersecurity è una passione prima ancora che uno studio. A Padova ho dato il massimo per mettere in pratica tutto quello che ho imparato in questi mesi, anche studiando da solo oltre l'orario delle lezioni. Ringrazio Its Umbria Academy per avermi dato l'opportunità di confrontarmi con i migliori d'Italia". Anouar Naouri rappresenta la nuova generazione di "CyberDefender", un ambito in cui l'Umbria si conferma protagonista grazie alla qualità dei suoi percorsi didattici e al talento degli studenti dei corsi dedicati allo studio e all'approfondimento di questa materia.

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