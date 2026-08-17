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Futuro Nazionale di Torgiano: nelle nostre strade preferiamo celebrare gli eroi italiani

Di Redazione Umbria Notizie Web 17 Agosto 2026 – 08:40 1 min di lettura

(UNWEB) Torgiano - "Cari concittadini nelle nostre strade ci piacerebbe vedere il volto di tanti eroi nazionali uniti al nostro tricolore. (per esempio II 14 aprile 2004 Fabrizio Quattrocchi è stato ucciso in Iraq, a Baghdad, al termine della prigionia dichiarando: Vi faccio vedere come muore un italiano).

Ma rispettando le opinioni di tutti vogliamo ricordare che a Cuba, in Venezuela, in Corea del Nord, e non solo, si vive nel terrore, nella fame, nella miseria e con il desiderio di scappare e il solo vedere lungo le nostre strade certe immagini non può far altro che farci dichiarare il nostro totale dissenso verso chi vuole portare davanti ai nostri occhi chi non potrà mai essere un esempio da seguire, ma invece da combattere con il dialogo e con i comportamenti.Anche perché siamo e rimarremo per sempre anticomunisti."  Così in una nota il responsabile del Comitato di Futuro Nazionale di Torgiano, Geremia Sigismondi.

 

Nota della Redazione

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