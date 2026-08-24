Perugia. Caso di Dengue: emessa ordinanza per interventi di disinfestazione

Politica

(UNWEB) Perugia. L'Azienda USL Umbria n. 1, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ha segnalato un caso accertato di febbre virale denominata Dengue, trasmessa da zanzara del genere Aedes. L'intervento principale per prevenire la diffusione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione della zanzara tigre, e, pertanto, è necessario rafforzare la lotta all'insetto medesimo agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti adulticidi e larvicidi in area pubblica e privata.



E' stata quindi emessa l'ordinanza sindacale n. 1398 del 24/08/2026 contro la diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus). Essa dispone:

-l'esecuzione di interventi di disinfestazione adulticida contro le zanzare, nei giorni 25, 26 e 27 agosto 2026 dalle ore 00.00 alle ore 6.00, in corrispondenza di via dei Contadini dal civico 3 al 15;

-l'esecuzione di un intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare, nel giorno 25 agosto 2026 dalle ore 4.00 alle ore 6.00, in corrispondenza dell'area Acli di Sant'Andrea di Agliano;

-il divieto di transito pedonale e la sospensione della circolazione di tutti i veicoli negli orari degli interventi adulticidi nelle vie sopra elencate, eccetto quelli coinvolti nei trattamenti di disinfestazione, delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso.

Inoltre si ordina che, durante il tempo necessario all'effettuazione dei trattamenti di disinfestazione adulticida, in corrispondenza di appartamenti, locali e corti esterne siti nelle vie interessate dagli interventi:

-non siano mantenuti ad asciugare indumenti e biancheria all'esterno delle abitazioni;

-porte e finestre di appartamenti/locali siano tenute chiuse per tutto il tempo del trattamento e per almeno 30 minuti dalla fine delle operazioni;

-sia sospeso l'uso di impianti di ricambio di aria;

-gli animali domestici e da cortile siano detenuti all'interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo;

-si provveda ad allontanare o mettere al riparo acqua e cibo destinati agli animali;

-si provveda a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio;

-in presenza di apiari gli stessi siano preservati con le opportune modalità;

-siano protette o svuotate vasche ornamentali con presenza di pesci, mantenendo al riparo gli stessi;

-nel caso in cui possano essere irrorati anche giardini con arredi e suppellettili e/o aree gioco, siano coperti con teli le strutture, i giochi e gli arredi presenti all'esterno o lavati accuratamente dopo gli interventi prima di renderli di nuovo fruibili;

-siano protetti colture e ortaggi ricoprendoli in modo adeguato e lavati accuratamente prima del loro consumo;

-sia consentito l'accesso all'interno delle corti private a tutto il personale coinvolto nelle operazioni di disinfestazione ovvero: funzionari del comune, operatori disinfestatori, personale tecnico del Dipartimento di Prevenzione della USL 1, Servizio Igiene e Sanità Pubblica e operatori della Protezione Civile.

Disposta anche l'esecuzione di un intervento di disinfestazione contro le larve di zanzare in ambito pubblico nel giorno 28 agosto 2026 dalle ore 8 alle ore 20 in corrispondenza delle citate vie; in questa fascia oraria, il transito pedonale e veicolare è pienamente consentito.

In caso di avverse condizioni atmosferiche o per altre cause di forza maggiore gli interventi devono essere rimandati al primo giorno utile successivo ai giorni programmati.