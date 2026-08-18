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Tavernelle - 30 anni di Sagra della pannocchia con il progetto "Dal seme alla festa"

Per dieci giorni il paese si trasformerà in un villaggio esperienziale

Di Redazione Umbria Notizie Web 18 Agosto 2026 – 16:02 2 min di lettura

 (UNWEB)– Panicale,  Dal 21 al 30 agosto 2026, Tavernelle festeggia la XXX edizione della Sagra della Pannocchia con il progetto "Dal Seme alla Festa", promosso dalla Pro Loco di Tavernelle APS con il contributo del GAL Trasimeno-Orvietano e il patrocinio del Comune di Panicale. L'iniziativa rinnova la memoria rurale ponendo al centro la salvaguardia della biodiversità locale, in particolare del Mais Quarantino – varietà tradizionale coltivata in filiera corta per il consumo fresco alla brace – e dello Zeppone, la cui farina alimentava la cucina povera del territorio.

«Il progetto e il programma 2026, a cura del Consiglio di Presidenza – fanno sapere dalla Pro Loco – illustrano un evento che unisce volontariato e turismo rurale, confermandosi un volano economico e sociale fondamentale per l'intera comunità».

«Esaltare le tradizioni, valorizzare il territorio e favorire volontariato ed aspetti sociali di una comunità che si ritrova da 30 anni a dare vita alla festa della pannocchia di Tavernelle, è una più che valida motivazione affinché le istituzioni possano sostenere eventi di questa natura. Ed è anche la motivazione che ha mosso il Gal Trasimeno-Orvietano il cui obiettivo è quello di creare sviluppo sostenibile in un contesto di valorizzazione della storia e delle tradizioni di un territorio», dichiara Francesca Caproni, Direttore del GAL Trasimeno-Orvietano.

Per dieci giorni il borgo si trasformerà in un villaggio esperienziale tra una mostra fotografica sui trent'anni di storia, l'esposizione di antichi attrezzi agricoli, canti popolari e dimostrazioni dal vivo della scartocciatura del mais a cura delle donne del paese, e mercatini. Il percorso gastronomico promuoverà le produzioni locali offrendo, tra le altre specialità, pannocchie alla brace, polenta e dolci tipici come l'amor polenta e crostate. Mentre un ricco programma di musica e spettacoli farà divertire, ballare ed emozionare tutti i partecipanti con orchestre, comicità, animazione per bambini. Dal tributo agli 883 con i Max Pezzali per Sempre, alle orchestre spettacolo, dal jazz sotto le stelle con i The Canter, alla comicità di Bicio, fino alla serata anni '70/'80/'90/2000 con i Mamalovers e anche una serata speciale dedicata allo sport del territorio.

Nota della Redazione

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