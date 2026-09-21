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La Asd Zampe-Moleste 2.0 la protagonista della seconda puntata della trasmissione "Panorama Csen"

Di Redazione Umbria Notizie Web 21 Settembre 2026 – 13:15 1 min di lettura

(UNWEB) Sarà la Asd Zampe-Moleste 2.0 la protagonista della seconda puntata della trasmissione "Panorama Csen", condotta da Antonio Caravella. L'episodio andrà in onda giovedì 24 settembre 2026 alle ore 21:00, con repliche venerdì alle ore 16:15, sabato alle ore 24:00 e lunedì alle ore 16:15 sull'emittente televisiva Retesole (canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e canale 110 per Roma e provincia).

La trasmissione si è svolta domenica 20 settembre 2026 presso il Centro Commerciale di Collestrada, in occasione della seconda edizione del social contest "Simpatia a 4 Zampe", realizzato in collaborazione con il Lions Club Perugia e l' AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete). Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'acquisto e all'addestramento di speciali cani allerta diabete, un supporto salvavita fondamentale per chi ne ha bisogno.

Tanti i temi trattati nel corso della puntata, tra cui il benessere del cane e quello del proprietario: un binomio importante formato da due individui che imparano a conoscersi e ad adattarsi reciprocamente. A rendere particolarmente significativa questa puntata è stato anche il prezioso contributo delle persone presenti in studio, che con le loro testimonianze, competenze e sensibilità hanno arricchito il dibattito sul legame profondo tra il cane e il suo proprietario.

Ospiti della trasmissione:

  • Roberto Lo Duca – Direttore del Centro Commerciale di Collestrada;

  • Claudio Sciurpa – Amministratore Delegato di Vitakraft Italia;

  • Francesca Pasquino – Consigliera al Comune di Perugia e Consigliera alla Provincia di Perugia con delega allo Sportello a 4 Zampe;

  • Maria Lisa Selvaggini – Presidente Lions Club di Perugia AILD "Aldo Villani";

  • Gianfranco Ricci – Responsabile Csen Cinofilia Umbria e Componente Direttivo Nazionale;

  • Tatiana Settembrini – Educatrice e Direttore di Gara della disciplina Rally-Obedience Asd Zampe-Moleste 2.0;

  • Sofia Tosti – Presidente della Asd Zampe-Moleste 2.0.

Nota della Redazione

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