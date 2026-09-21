Attualità

(UNWEB) Sarà la Asd Zampe-Moleste 2.0 la protagonista della seconda puntata della trasmissione "Panorama Csen", condotta da Antonio Caravella. L'episodio andrà in onda giovedì 24 settembre 2026 alle ore 21:00, con repliche venerdì alle ore 16:15, sabato alle ore 24:00 e lunedì alle ore 16:15 sull'emittente televisiva Retesole (canale 11 del digitale terrestre per la Regione Umbria e canale 110 per Roma e provincia).

La trasmissione si è svolta domenica 20 settembre 2026 presso il Centro Commerciale di Collestrada, in occasione della seconda edizione del social contest "Simpatia a 4 Zampe", realizzato in collaborazione con il Lions Club Perugia e l' AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete). Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato all'acquisto e all'addestramento di speciali cani allerta diabete, un supporto salvavita fondamentale per chi ne ha bisogno.

Tanti i temi trattati nel corso della puntata, tra cui il benessere del cane e quello del proprietario: un binomio importante formato da due individui che imparano a conoscersi e ad adattarsi reciprocamente. A rendere particolarmente significativa questa puntata è stato anche il prezioso contributo delle persone presenti in studio, che con le loro testimonianze, competenze e sensibilità hanno arricchito il dibattito sul legame profondo tra il cane e il suo proprietario.

Ospiti della trasmissione: