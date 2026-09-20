La Francescana Sorprendente, un successo di partecipazione e inclusione

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Circa 200 cicloturisti da Italia ed Europa hanno percorso l'itinerario Spello Splendidissima, trasformando la mobilità accessibile in un'esperienza condivisa di scoperta, socialità e valorizzazione del territorio

(UNWEB) Spello, Una giornata di sport, condivisione e turismo accessibile ha animato questa mattina (sabato 19 settembre) le strade e i paesaggi di Spello grazie a La Francescana Sorprendente, la passeggiata cicloturistica nata per mettere al centro il diritto di tutti a vivere il territorio, favorendo la socialità e la mobilità inclusiva attraverso un'esperienza autentica e partecipata. Con partenza e arrivo da Porta Consolare, l'iniziativa ha registrato una straordinaria partecipazione: circa 200 persone, tra cui una quarantina di persone con disabilità, provenienti non solo dall'Umbria ma anche da altre regioni come Marche, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Toscana, oltre che da Francia e Belgio. Un segnale concreto della crescente attenzione verso modelli di turismo capaci di abbattere le barriere e valorizzare le differenze.

I partecipanti hanno completato con entusiasmo il percorso previsto, un anello cicloturistico di circa 12 km lungo Spello Splendidissima, itinerario tematico della Ciclovia La Francescana, utilizzando mezzi diversi ma accomunati dalla stessa possibilità di vivere l'esperienza: biciclette tradizionali, e-bike, carrozzine elettriche, scooter elettrici a quattro ruote, ruotini elettrici per carrozzina, tribike a pedalata assistita, tandem inclusivi e altri dispositivi dedicati alla mobilità accessibile. Una pluralità di strumenti che ha permesso a tutti di condividere il viaggio, i panorami e le emozioni del percorso senza distinzione alcuna.

A conclusione della passeggiata, i partecipanti sono stati accolti da un momento conviviale all'insegna dei valori dell'inclusione e della sostenibilità sociale. Il pranzo, preparato con prodotti provenienti da esperienze di agricoltura sociale e inclusiva, è stato preparato dall'Agriturismo La Maestà di Foligno, dalla Cantina Di Filippo di Cannara e dal Frantoio di Spello, contribuendo a rendere ancora più significativo l'incontro tra persone, territorio e comunità.

L'evento è stato organizzato da Felcos e La Francescana Ciclostorica sd, nell'ambito del progetto sul turismo per tutti Umbria Sorprendente (promosso dalla Regione Umbria in collaborazione con Felcos, Sviluppumbria spa e Anci Umbria e finanziato dal Ministro per la Disabilità), in collaborazione con Umbria&Bike, con il patrocinio del Comune di Spello e con la partnership di You Mobility, Fiab Umbria (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) e la Rete Umbra per l'Accoglienza e il cicloturismo inclusivo.

"La Francescana Sorprendente – ha spiegato l'assessore regionale Simona Meloni - racconta l'Umbria che vogliamo costruire: una terra in cui la bellezza è davvero di tutti e nessuno deve essere lasciato indietro. Con il progetto Umbria Sorprendente trasformiamo l'accessibilità in un'opportunità concreta, mettendo insieme sport, turismo lento e valorizzazione dei territori. Il nuovo itinerario Spello Splendidissima dimostra che è possibile vivere il nostro patrimonio con mezzi e ritmi diversi, condividendo la stessa esperienza. È questa la nostra idea di turismo: sostenibile, inclusivo e capace di generare benessere per le persone e le comunità".

"Siamo stati contenti di ospitare La Francescana Sorprendente – ha dichiarato Moreno Landrini, sindaco di Spello, che ha dato il via ufficiale alla passeggiata cicloturistica – perché Spello è una tra le città complesse dell'Umbria che ha puntato molto sull'accessibilità. È un'iniziativa che coniuga promozione turistica e i valori che la città di Spello vuole promuovere con l'inclusione. Ringrazio gli organizzatori e lavoreremo tutti insieme per far sì che questa sia solo la prima edizione di questa straordinaria manifestazione, che anticipa La Francescana di Foligno, con Spello come città sede stabile dell'evento".

"Questo evento – ha commentato Massimo Porzi, direttore di Felcos – è straordinario perché ideato e progettato fin dall'inizio in maniera inclusiva e per tutti. I numeri e le presenze lo hanno confermato. Per Felcos il tema dell'accessibilità e dell'inclusione rappresenta uno dei pilastri del nostro lavoro, in linea con quanto auspica l'Agenda 2030, che si fonda sull'invito di non lasciare nessuno indietro. Questo evento è stato progettato con questo spirito. Felcos supporta la Regione Umbria per cercare di garantire un turismo accessibile e per tutti".

Per ulteriori informazioni: www.lafrancescanasorprendente.it