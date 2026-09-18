Perugia, Galleria Nazionale dell'Umbria | GRANDI FOTOGRAFI PER L’UMBRIA. MARIO GIACOMELLI, FULVIO ROITER E LUIGI SPINA | 18 settembre - 1 novembre 2026

Cultura

(UNWEB) Perugia. La Galleria Nazionale dell'Umbria a Perugia presenta, dal 18 settembre al 1° novembre 2026, Grandi fotografi per l'Umbria. Mario Giacomelli, Fulvio Roiter e Luigi Spina, una mostra dedicata a tre grandi interpreti della fotografia italiana e alla loro capacità di restituire, attraverso linguaggi e sensibilità differenti, l'identità e il paesaggio della regione.

Le immagini di Mario Giacomelli, Fulvio Roiter e Luigi Spina costituiscono il primo significativo nucleo di fotografia contemporanea acquisito dalla Galleria Nazionale dell'Umbria grazie a due edizioni dell'avviso pubblico Strategia Fotografia, emanate rispettivamente nel 2024 e nel 2025 dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

Il percorso espositivo propone un'ampia selezione di 55 opere fotografiche delle 106 che sono recentemente entrate a far parte della collezione del museo perugino.

L'interesse della Galleria Nazionale dell'Umbria nei confronti della fotografia affonda le proprie radici in un percorso di valorizzazione avviato da molti anni e ha trovato, dal 2024, un ulteriore impulso con la nascita di Camera Oscura, la rassegna espositiva a cura di Marina Bon Valsassina e Costanza Neve dedicata ai grandi interpreti dell'ottava arte, accompagnata dalla creazione di uno spazio specificamente destinato ad essa lungo le sale del museo. Un progetto che ha contribuito a maturare l'idea di ampliare la collezione attraverso opere capaci di documentare, mediante la fotografia, l'avvicendarsi di linguaggi, tecniche e modalità dello sguardo, offrendo nuove chiavi di lettura per comprendere l'eterna contemporaneità dell'arte.

La mostra si apre con Mario Giacomelli, maestro indiscusso della fotografia in bianco e nero, qui rappresentato da una serie di rarissimi scatti a colori dedicati all'esplosione della primavera nell'Appennino umbro. Sono immagini nelle quali il confine tra realtà e pittura sembra dissolversi: rossi, ocra, bruni e indaco assumono una forza materica e quasi astratta, tanto da apparire come pigmenti depositati sulla superficie di un'opera informale più che come i colori di un paesaggio reale. La natura diviene così materia, segno e visione, confermando la straordinaria capacità di Giacomelli di trasformare il dato fotografico in esperienza poetica.

Con Fulvio Roiter lo sguardo si sposta invece sull'Umbria del 1955. Attraverso il suo obiettivo sapiente, la regione appare come una terra ancestrale, nella quale comunità e paesaggio convivono in un equilibrio profondo. Le sue immagini assumono il carattere di un vero e proprio racconto antropologico: una testimonianza di gesti, luoghi e consuetudini di un mondo ormai scomparso, restituito con una partecipazione che va oltre la semplice documentazione.

A queste visioni si affiancano i paesaggi e i contesti urbani umbri fotografati da Luigi Spina. Il suo sguardo, pienamente contemporaneo, restituisce tuttavia una particolare sospensione del tempo, capace di evocare la dimensione spirituale e contemplativa dei luoghi francescani. Le sue opere invitano a penetrare visivamente ed emotivamente una spiritualità che, pur attraversando i secoli, conserva intatta la propria forza e la propria portata rivoluzionaria. Un approccio che, sotto una forma diversa e attraverso il linguaggio della fotografia, sembra rinnovare anche la lezione di Perugino, nella capacità di fare del paesaggio e dello spazio una dimensione dell'esperienza interiore.

A Luigi Spina si deve inoltre l'ideazione del percorso della mostra, mentre il progetto di allestimento è stato curato da Maria Elena Lascaro e Virginia Lanti.

Grandi fotografi per l'Umbria si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del patrimonio della Galleria Nazionale sostenuto dalla delegata alla direzione del museo Veruska Picchiarelli, con iniziative volte a raccontare le nuove acquisizioni che, nel corso di oltre un decennio di autonomia, hanno contribuito ad arricchirne e ampliarne la collezione.

La mostra rappresenta, in questo senso, un ulteriore passo nella costruzione di una raccolta capace di mettere in dialogo la grande tradizione storico-artistica conservata dalla Galleria con i linguaggi della contemporaneità, confermando la fotografia come uno strumento privilegiato per osservare, interpretare e restituire il rapporto tra arte, territorio e memoria.

Perugia, 18 settembre 2026

GRANDI FOTOGRAFI PER L'UMBRIA.

Mario Giacomelli, Fulvio Roiter e Luigi Spina

18 settembre – 1° novembre 2026

Perugia, Galleria nazionale dell'Umbria (corso Pietro Vannucci, 19)

Orari: tutti i giorni, dalle 8.30 alle 19.30 (la biglietteria chiude alle 18.30)

Biglietti: intero: €12,00 (museo+mostre); ridotto: €2,00

Informazioni: T +39 075 58668436; gan-umb@cultura.gov.it

Sito internet: www.gallerianazionaledellumbria.it