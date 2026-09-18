"Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco": a Montone il primo appuntamento dedicato al Santo di Assisi

Cultura

All'Auditorium San Fedele il concerto "Laus Deo... Suonar di capriccio nella casa di Dio" ha aperto il programma tra musica, cultura e spiritualità

(UNWEB) – Montone, – L'Auditorium San Fedele di Montone ha ospitato, domenica 13 settembre, il primo degli appuntamenti inseriti nel programma "Oltre la visione. Sulle tracce di Francesco", iniziativa dedicata alla figura di san Francesco d'Assisi e alla sua opera di evangelizzazione, con particolare attenzione alle testimonianze culturali e spirituali legate al Santo presenti nel territorio montonese.

Ad aprire il programma è stato il concerto "Laus Deo... Suonar di capriccio nella casa di Dio", che ha proposto musiche francescane conservate nell'Archivio della Basilica Papale di San Francesco in Assisi. Nel corso del pomeriggio sono state eseguite composizioni di Arcangelo Corelli (1653-1713) e di padre Antonio Maria Musilli (1792-1880).

Presenti per l'occasione il sindaco Mirco Rinaldi e l'assessore alle Politiche culturali David Gonfia. Ad introdurre l'appuntamento è stata la dott.ssa Federica Guerra, responsabile di gestione del MUMO Museo di San Francesco, la quale ha ricordato come l'Associazione Umbria Film Festival, nell'anno della XXX edizione dell'omonimo Festival, abbia voluto rendere omaggio a san Francesco promuovendo questo programma di iniziative. Il termine "Oltre" vuole infatti sottolineare la prosecuzione del percorso culturale avviato con Umbria Film Festival, ampliandone lo sguardo verso nuovi linguaggi e occasioni di incontro.

L'intento del progetto è quello di partecipare alle Celebrazioni per l'VIII Centenario della morte di san Francesco attraverso un percorso culturale che, tra cinema, arte e musica, vuole riportare al centro temi profondamente contemporanei come la pace, la fraternità, il dialogo, l'inclusione, il rispetto del creato e il senso di comunità.

La parola è poi passata alla dott.ssa Catia Cecchetti, curatrice di eventi culturali e della programmazione, che ha presentato i protagonisti dell'appuntamento: Alessandro Bianconi all'organo, accompagnato dalla violinista Emanuela Agatoni.

L'Auditorium, con il suo prestigioso organo costruito nel 1828 dal perugino Angelo Morettini e recentemente restaurato, ha rappresentato uno spazio particolarmente suggestivo per l'esecuzione delle musiche di ispirazione francescana, interpretate con grande maestria dai due musicisti, professionisti apprezzati ben oltre il panorama locale. Presenti in sala anche il grafico Fabrizio Manis e Gregorio Battistoni, presidente di Atlante Servizi culturali.

Il programma proposto da Bianconi e Agatoni ha visto l'esecuzione di composizioni di A. M. Musilli: Rondò (Andantino) n. 24, Grave n. 95, Offertorio (Andante), Andante sostenuto n. 37 e Preludio (Largo – Allegro) n. 62. A queste si sono alternate musiche di A. Corelli: Assisi Sonata n. 1 in re maggiore, nn. 3 e 5 in re minore, n. 8 in do minore e n. 6 in sol maggiore.

Un pubblico attento ha seguito il concerto e, al termine, ha richiesto un bis, generosamente offerto dai musicisti.

Il prossimo appuntamento si terrà domenica 20 settembre alle ore 8.30 con una passeggiata guidata dall'ing. Giovanni Cangi, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle "Architetture e luoghi francescani – Tre luoghi, un'unica storia: passeggiata nel cuore francescano del borgo di Montone". Punto di ritrovo in Piazza Fortebraccio.