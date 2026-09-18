Settimana della Custodia, Confcommercio dona un biotrituratore per la cura del parco di Montegrillo
La quarta giornata della Settimana della Custodia (giovedì 17 settembre) è stata animata da numerose attività realizzate nei quartieri.
(UNWEB) Perugia. Tra le altre, gli interventi di ripulitura e piccola manutenzione in diversi punti di San Sisto (via Cimarosa, parco dell’Arcadia, parco di via Siciliani, parco dello Zodiaco e area verde e sportiva di via Albinoni), a cura dell’associazione Sistema San Sisto guidata da Lucio Tabarrini e dell’associazione Alessandro Pedetti guidata da Enea Pedetti, con la collaborazione sul campo anche dei consiglieri comunali Marko Hormis e Riccardo Vescovi. Cura del verde e ripuliture profonde anche a Montegrillo, intorno all’immobile dell’ex centro commerciale Grillo, a cura del centro socio-culturale Montegrillo Aps.
Nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’assessore Stafisso, è avvenuto sul posto l’incontro tra la segretaria dell’Aps Marta Paciola e Giovanni Rubeca, segretario di Confcommercio Perugia, che ha suggellato la donazione da parte dell’associazione di categoria dei commercianti di un biotrituratore che supporterà il centro socio-culturale nell’attività di gestione degli olivi nel parco di Montegrillo. “Anche quest’anno Confcommercio è al fianco dell’iniziativa donando al territorio un macchinario che sarà prezioso per la manutenzione di un’area verde non solo durante la Settimana della Custodia ma tutto l’anno”, ha sottolineato Stafisso.
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