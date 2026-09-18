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Settimana della Custodia, Confcommercio dona un biotrituratore per la cura del parco di Montegrillo

Di Redazione Umbria Notizie Web 18 Settembre 2026 – 21:17 1 min di lettura

La quarta giornata della Settimana della Custodia (giovedì 17 settembre) è stata animata da numerose attività realizzate nei quartieri.

(UNWEB) Perugia. Tra le altre, gli interventi di ripulitura e piccola manutenzione in diversi punti di San Sisto (via Cimarosa, parco dell’Arcadia, parco di via Siciliani, parco dello Zodiaco e area verde e sportiva di via Albinoni), a cura dell’associazione Sistema San Sisto guidata da Lucio Tabarrini e dell’associazione Alessandro Pedetti guidata da Enea Pedetti, con la collaborazione sul campo anche dei consiglieri comunali Marko Hormis e Riccardo Vescovi. Cura del verde e ripuliture profonde anche a Montegrillo, intorno all’immobile dell’ex centro commerciale Grillo, a cura del centro socio-culturale Montegrillo Aps.

Nel pomeriggio di giovedì, alla presenza dell’assessore Stafisso, è avvenuto sul posto l’incontro tra la segretaria dell’Aps Marta Paciola e Giovanni Rubeca, segretario di Confcommercio Perugia, che ha suggellato la donazione da parte dell’associazione di categoria dei commercianti di un biotrituratore che supporterà il centro socio-culturale nell’attività di gestione degli olivi nel parco di Montegrillo. “Anche quest’anno Confcommercio è al fianco dell’iniziativa donando al territorio un macchinario che sarà prezioso per la manutenzione di un’area verde non solo durante la Settimana della Custodia ma tutto l’anno”, ha sottolineato Stafisso.

Nota della Redazione

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