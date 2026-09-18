Giornata nazionale della SLA, Palazzo Donini si illumina di verde
(UNWEB) – Perugia, – In occasione della XIX Giornata nazionale della SLA (sclerosi laterale amiotrofica), questa sera la Regione Umbria illuminerà di verde la facciata di Palazzo Donini, aderendo all'iniziativa "Coloriamo l'Italia di verde", promossa da Aisla.
Il verde, simbolo di speranza, sarà un segno di solidarietà e vicinanza alle persone con SLA, alle loro famiglie e a quanti ogni giorno sono impegnati nella loro assistenza.
"Con Palazzo Donini illuminato di verde – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – vogliamo dare visibilità a una comunità che affronta ogni giorno una malattia complessa e impegnativa. È un segno di vicinanza alle persone con SLA e alle loro famiglie, ma anche un richiamo all'importanza della ricerca, dell'assistenza e di una rete di sostegno capace di non lasciare sole le persone e chi si prende cura di loro".
La giornata nazionale rappresenta un'importante occasione per promuovere l'informazione sulla SLA e sostenere la ricerca scientifica, rinnovando l'attenzione sui bisogni delle persone colpite dalla malattia e delle loro famiglie.
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