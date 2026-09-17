Oltre 22 mila norme tecniche a costo zero: con UNICAdesk la Camera di Commercio dell'Umbria rende accessibili alle imprese gli standard per sicurezza, qualitàe accesso ai mercati

Economia

Un prodotto da esportare, uno standard richiesto da un cliente, una procedura da rendere più sicura: trovare la norma tecnica giusta può diventare un passaggio decisivo per un'impresa. Con UNICAdesk la Camera di Commercio dell'Umbria offre gratuitamente l'accesso all'intero catalogo UNI, oltre 22 mila norme consultabili online o allo sportello di Perugia. Il servizio è rivolto a imprese, professionisti, pubbliche amministrazioni, studenti, ricercatori e cittadini e permette anche di orientarsi in un mondo che ormai attraversa produzione, sostenibilità, digitale e nuovi mercati.

(UNWEB) Un cliente chiede che un prodotto risponda a un determinato standard. Un'impresa vuole affacciarsi su un mercato estero e deve capire quali riferimenti tecnici vengono utilizzati. Un professionista cerca le regole applicabili a un processo, un materiale, un servizio. Il problema, soprattutto per chi non dispone di un ufficio tecnico strutturato, può arrivare ancora prima: sapere che la norma esiste, individuarla e riuscire a consultarla.

È questa distanza che UNICAdesk prova ad accorciare. La Camera di Commercio dell'Umbria, in collaborazione con Unioncamere e UNI – Ente Italiano di Normazione, mette a disposizione gratuitamente l'accesso all'intero catalogo nazionale: oltre 22 mila norme tecniche UNI, UNI EN, UNI ISO e UNI EN ISO. Un patrimonio che il portale nazionale UNICAdesk rende disponibile a imprese, professionisti, studenti e altri interessati attraverso desk fisici e virtuali.

Dietro le sigle c'è molto più della tecnica per specialisti. Le norme UNI sono standard nazionali; le EN sono norme europee, mentre le ISO (International Organization for Standardization, Organizzazione internazionale per la normazione) hanno dimensione internazionale. Sono norme tecniche volontarie e riguardano prodotti, servizi, processi, professioni e organizzazioni.

Nella vita di un'impresa possono entrare in momenti molto diversi: quando si vuole migliorare la sicurezza di un prodotto, organizzare meglio una lavorazione, definire requisiti di qualità, affrontare un nuovo mercato o verificare quali standard si stanno affermando in un settore.

La brochure di UNICAdesk mette in fila vantaggi molto concreti: riduzione del rischio di incidenti, accesso più semplice ai mercati internazionali, processi più efficienti, contenimento dei costi, maggiore facilità nelle transazioni commerciali e minori conseguenze in caso di contenzioso.

Dall'Intelligenza artificiale al passaporto digitale dei prodotti

Basta guardare gli argomenti affrontati negli ultimi mesi dal portale UNICAdesk per capire quanto si sia allargato il raggio d'azione della normazione. Tra gli aggiornamenti figurano il Digital Product Passport (Passaporto digitale del prodotto), gli standard ambientali, il greenwashing, la sicurezza dei prodotti e perfino una nuova norma dedicata alle professioni legate all'Intelligenza artificiale.

Per una piccola impresa, dunque, poter entrare gratuitamente in questo sistema significa soprattutto avere un posto dal quale cominciare. Non occorre arrivare allo sportello conoscendo già numero e sigla della norma che si sta cercando: i desk fisici offrono anche assistenza sulla normazione tecnica e la brochure indica, tra i servizi, il supporto nella ricerca delle norme di interesse, le informazioni sulle modalità di acquisto e le indicazioni per partecipare alla formazione di nuove prassi di riferimento.

C'è anche la possibilità di seguire eventi e aggiornamenti e di conoscere i progetti di norme europee ancora in fase di elaborazione. Un modo per avvicinarsi agli standard prima ancora che diventino riferimenti consolidati nei rispettivi settori.

Da casa oppure alla Camera di Commercio

L'accesso è stato pensato con due modalità.

Con il Desk virtuale la richiesta si presenta online attraverso il portale nazionale indicando fino a cinque norme per volta. La Camera di Commercio dell'Umbria ricontatta l'utente per concordare l'appuntamento e, nel giorno stabilito, invia le credenziali: i documenti restano consultabili a video per quattro ore. Ogni utente può effettuare fino a tre consultazioni virtuali.

C'è poi il Desk fisico nella sede camerale di via Cacciatori delle Alpi 42, a Perugia, aperto il venerdì dalle 9.30 alle 12.30, previo appuntamento. La consultazione avviene su un computer dedicato e può durare fino a 90 minuti; in questo caso non è previsto un numero massimo di accessi per richiedente.

Il servizio è aperto ai soggetti con sede o residenza in Umbria, con particolare attenzione a micro, piccole e medie imprese, professionisti e consulenti tecnici, associazioni di categoria, studenti e ricercatori. La consultazione è completamente gratuita; per ragioni legate al diritto d'autore e alle licenze UNI, i documenti possono essere letti a video ma non scaricati né stampati.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi per la transizione digitale e ambientale della Camera di Commercio dell'Umbria, scrivendo a unicadesk@umbria.camcom.it oppure telefonando ai numeri 075 5748203, 075 5748366 e 075 5748302.