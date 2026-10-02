Confindustria Umbria, Sezione Territoriale di Perugia: Manuel Boccolini eletto alla Presidenza

Economia

(UNWEB) Manuel Boccolini, Presidente e Ceo di Manini Prefabbricati, azienda di Santa Maria degli Angeli specializzata nella prefabbricazione industriale, è stato eletto Presidente della Sezione Territoriale di Perugia di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea dei soci della Sezione, riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia per il rinnovo delle cariche associative.

Alla Vicepresidenza è stato eletto Filippo Campanile, Amministratore delegato di Saci Industrie. L’Assemblea ha inoltre rinnovato il Consiglio Direttivo.

Boccolini, già Vicepresidente della Sezione, succede a Federico Malizia, che ne ha guidato l’attività negli ultimi quattro anni. Nel corso dell’Assemblea è stato rivolto un ringraziamento al Presidente uscente e ai componenti del Consiglio Direttivo per il lavoro svolto e il contributo alla vita associativa.

Nel tracciare il bilancio del quadriennio 2022-2026, Malizia ha evidenziato la crescita della base associativa: le imprese della Sezione hanno registrato un incremento del 28% e rappresentano oggi il 40% del totale delle aziende associate a Confindustria Umbria. Un percorso caratterizzato da incontri ospitati anche nelle aziende, per favorire la conoscenza delle diverse realtà produttive e il confronto diretto tra imprenditori.

“Abbiamo lavorato – ha sottolineato Malizia – per rendere la Sezione un luogo di partecipazione e di confronto, capace di rispondere alle esigenze delle imprese e di rafforzare il rapporto con il territorio. Le visite aziendali e la collaborazione con le altre Sezioni ci hanno permesso di condividere esperienze e affrontare insieme temi di interesse comune, dalla digitalizzazione alla sostenibilità. Ringrazio Manuel Boccolini e tutti i componenti del Consiglio Direttivo per il contributo, l’entusiasmo e la partecipazione con cui hanno accompagnato questi quattro anni di attività”.

Il Presidente uscente ha ricordato le iniziative realizzate insieme alle altre Sezioni Territoriali e di Categoria sui temi dell’innovazione, delle competenze digitali, della sostenibilità e della collaborazione tra imprese della filiera. In questo quadro si inserisce anche la promozione del progetto TURN Umbria Re-Generation, attraverso il quale Confindustria Umbria sostiene l’adozione di buone pratiche ambientali, sociali e di governance, estendendo alle aziende della Sezione le esperienze sviluppate nei territori di Terni e Narni.

Un ulteriore ambito di impegno ha riguardato la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l’Art Bonus. Nel 2023, il sostegno di 30 aziende ha consentito alla Galleria Nazionale dell’Umbria di effettuare aperture serali straordinarie della mostra dedicata al Perugino. Tra il 2024 e il 2025, altre 12 imprese dell’area di Assisi e Bastia hanno contribuito al restauro della Fontana dei Tre Leoni nella piazza municipale di Assisi, in vista delle celebrazioni degli 800 anni dalla morte di San Francesco.

Nel suo intervento, il neo Presidente Boccolini ha ringraziato l’Assemblea per la fiducia accordata e Federico Malizia per il lavoro svolto, sottolineando il valore delle relazioni tra aziende e la volontà di rafforzare la partecipazione delle imprese alla vita associativa.

“Assumere la Presidenza della Sezione Territoriale di Perugia – ha dichiarato Boccolini – rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che accolgo con entusiasmo, consapevole dell’importanza di questo ruolo per il futuro del nostro tessuto economico e produttivo. Il mio mandato si inserirà nel segno della continuità con il percorso avviato negli ultimi anni, valorizzando quanto è stato costruito e rafforzando ulteriormente il coinvolgimento delle imprese associate. Credo profondamente nel valore delle relazioni e delle sinergie tra aziende: oggi più che mai fare squadra non è soltanto un’opportunità, ma una necessità. Un’attenzione particolare sarà dedicata al tema delle infrastrutture, fattore decisivo per la competitività del nostro territorio. L’Umbria ha bisogno di collegamenti efficienti, reti moderne e investimenti che consentano alle imprese di crescere e attrarre nuove opportunità”.

L’Assemblea ha ospitato anche un confronto sulla trasformazione digitale e organizzativa delle imprese con Giovanni Giamminola, Founder & CEO di Systemic Zero e Affiliated Fellow della UCL School of Management. L’intervento, realizzato in collaborazione con Umbria Business School, la scuola di alta formazione di Confindustria Umbria, ha proposto un’anticipazione dei temi della quarta edizione di Orizzonti Digitali, dedicata a “L’era della co-intelligenza”.

Il nuovo Consiglio Direttivo della Sezione Perugia è composto dal Presidente Manuel Boccolini, dal Vicepresidente Filippo Campanile e dai consiglieri: Luca Antonelli, Umbra Acque; Francesca Benedetti, Mauro Benedetti; Luca Bianconi, Polycart; Maurizio Buini, Delta Service; Fabio Cancelloni, Cancelloni Food Service; Ilaria Caporali, CA.F.IM.; Lorenzo Cesaretti, SCAI; Riccardo Concetti, Concetti; Angelo De Poi, C.D.P.; Flaminio Flavi, Fomap; Alberto Forini, Forini; Anna Rita Galletti; Officine Meccaniche Galletti; Giovanni Giorgetti, ESG89 Group; Alessio Lutazi, Gesenu; Alessio Mariotti, SO.CO.STRA.; Giovanni Mariotti, Cancellotti; Giovanni Nardi Schultze, So.Ge.Si.; Dante Palazzetti, Park Hotel; Claudio Sciurpa, Vitakraft Italia; Flavio Sirci, Sir Safety System e Cesare Trippella, Philip Morris Italia.

Faranno inoltre parte del Consiglio Direttivo il past president Federico Malizia, Ciam e, in qualità di invitati permanenti: Chiara Agneloni, Innovations; Giacomo Buzi, Elicat/Altea TS; Enrico Cenci, Le Fucine; Antonio De Cristofaro, Target Sinergie; Francesco Donadio, Retelit Digital Services; Luca Fiorucci, + Capital; Maura Lepri, Puliumbria Group Service; Roberto Marchetti, Marchetti Scale e Ponteggi; Mauro Marchi, Umbra Control; Emanuele Piccioni, Idea-Re e Francesco Piselli, Piselli Cave.