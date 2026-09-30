Confindustria Umbria, Sezione Agroalimentare: l’Assemblea ha eletto Massimo Piacenti alla Presidenza

Economia

(UNWEB) Massimo Piacenti, Amministratore Delegato di Authentica, azienda di Terni specializzata nella ristorazione per grandi collettività, è stato eletto Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Umbria per il biennio 2026-2028.

L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Alla Vicepresidenza è stato eletto Alessio Miliani, Direttore Generale di Fertitecnica Colfiorito.

Piacenti succede a Francesco Lanzi, al quale è stato rivolto un ringraziamento per l’impegno e il lavoro svolto negli ultimi quattro anni.

“Ringrazio tutti gli associati per la fiducia – ha dichiarato Piacenti –. La Sezione Agroalimentare rappresenta una parte fondamentale dell’economia umbra e assumere questo incarico è per me un impegno importante. Vogliamo rappresentare gli interessi e i progetti delle imprese, rafforzare la filiera, potenziare e qualificare il dialogo con tutti gli Stakeholder e costruire alleanze strategiche anche con le regioni limitrofe, per dare più forza al sistema Umbria. Credo che questo lavoro possa contribuire a creare occupazione, trattenere i giovani e rafforzare le competenze, fondamentali per il futuro della nostra regione”.

Nel ripercorrere le attività del suo mandato, il Presidente uscente Lanzi ha sottolineato il rafforzamento del ruolo della Sezione nel confronto con le istituzioni regionali. La partecipazione ai tavoli in cui si discutono le politiche per il comparto e l’impiego delle risorse europee ha consentito di rappresentare con maggiore continuità le esigenze delle imprese agroalimentari. Lanzi ha richiamato, in particolare, la necessità di orientare le risorse verso interventi mirati, capaci di sostenere lo sviluppo delle aziende e, al contempo, di massimizzare l’effetto leva generato dagli aiuti.

Restano aperti alcuni ambiti di lavoro che il nuovo Presidente e il Consiglio potranno proseguire, tra cui il confronto con la grande distribuzione organizzata e le iniziative in corso nei settori dell’olio e del vino.

La Sezione Agroalimentare rappresenta le imprese industriali che, attraverso la produzione di beni o servizi, partecipano alle diverse fasi della filiera: dalla trasformazione al confezionamento, dalla distribuzione alla somministrazione dei prodotti agroalimentari.

Nel corso dell’Assemblea è stato rinnovato anche il Consiglio Direttivo della Sezione per il biennio 2026-2028. Ne fanno parte, oltre al Presidente e al Vicepresidente, Alessandro Bianconi (Alimenti Zootecnici Bianconi), Fabio Cancelloni (Cancelloni Food Service), Riccardo Cereda (Monini), Giacomo Colussi (Colussi), Giampaolo Farchioni (Farchioni Olii), Cristian Giardini (Giardini), Francesco Gradassi (Azienda Agraria Marfuga), Luciano Grigi (Nuovo Molino di Assisi), Cristiano Ludovici (Gruppo Alimentare Valtiberino), Alessandro Monaldi (Circeo Pesca), Romeo Pambuffetti (F.lli Pambuffetti), Raoul Ranieri (Oleificio Ranieri), Nicola Ricci (Molitoria Umbra), Claudio Sciurpa (Vitakraft Italia), Alessandro Siena (Assisi Salumi e Prosciuttificio AS.CO), Cesare Trippella (Philip Morris Italia) e Francesco Zeppadoro (Molini Spigadoro).

Completano la composizione degli organi della Sezione Andrea Venturi (Venturi Vending), rappresentante della Piccola Industria e Francesco Lanzi (La Romana Farine) in qualità di Past President.