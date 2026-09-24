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Cronaca

Perugia: Controlli straordinari dei Carabinieri di Perugia presso le principali fermate degli autobus

Di Redazione Umbria Notizie Web 24 Settembre 2026 – 14:42 1 min di lettura

(UNWEB) Perugia. I Carabinieri della Stazione Carabinieri di Perugia, unitamente a personale della Sezione Radiomobile della locale Compagnia e del S.I.O. dell’8° Reggimento “Lazio”, hanno svolto un servizio coordinato di controllo presso le principali fermate degli autobus del capoluogo.


L’attività, predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Perugia e condotta in collaborazione con Busitalia e il personale addetto ai controlli a bordo degli autobus, mirava a prevenire i reati predatori e a contrastare le condotte illecite, prestando particolare attenzione alla sicurezza dei passeggeri e delle persone nelle vicinanze delle fermate, soprattutto in orario serale.
Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno sottoposto a controllo un ventenne che, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana, sottoposta a sequestro per uso personale. Nel corso del servizio sono state controllate 75 persone e 19 veicoli, sono state contestate 8 violazioni al Codice della strada ed è stata effettuata 1 perquisizione personale. È stato inoltre identificato un uomo risultato irregolare sul territorio nazionale.
Tale attività rientra nei servizi coordinati di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza nelle aree di transito e presso le fermate del trasporto pubblico, prevenire i reati predatori e le altre condotte illecite e garantire maggiore sicurezza agli utenti del servizio di trasporto pubblico nelle fasce orarie serali.

Così, in una nota, il Comando provinciale Carabinieri di Perugia.

Nota della Redazione

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