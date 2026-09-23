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Sociale, Tiso (Acc. Iniziativa Comune): “Quartieri che cambiano, persone che restano”

Di Redazione Umbria Notizie Web 23 Settembre 2026 – 21:21 1 min di lettura

(UNWEB) “In molte città italiane, i quartieri stanno cambiando rapidamente. Nuovi edifici, nuovi servizi, nuovi investimenti. Ma mentre le strade si trasformano, ci sono persone che restano, che vivono ogni giorno la rigenerazione urbana non come un progetto tecnico, ma come un cambiamento profondo della propria identità, delle proprie relazioni, del proprio modo di abitare.

La rigenerazione urbana, vista da dentro, è una storia fatta di attese, speranze, timori e possibilità. E questa trasformazione non è solo una procedura edilizia. È un mutamento sociale che coinvolge famiglie storiche, nuovi residenti, attività commerciali, associazioni locali, spazi pubblici e luoghi di incontro. La rigenerazione può portare servizi, bellezza, sicurezza. Ma può anche generare tensioni, disorientamento, senso di perdita. Il quartiere cambia, e chi resta deve imparare a cambiare con lui. E proprio chi resta è spesso il vero custode della comunità. Sono loro a mantenere vive le relazioni, tramandare le tradizioni locali, sostenere i vicini più fragili, presidiare gli spazi comuni e garantire continuità sociale. La rigenerazione urbana deve riconoscere questo ruolo, valorizzarlo e integrarlo nei nuovi progetti, poiché è anche e sopratutto un processo umano. I quartieri cambiano, dunque ma le persone sono il filo che tiene insieme passato e futuro. Ascoltare le loro voci, coinvolgerle, valorizzarle significa costruire città più giuste, più vive, più capaci di crescere senza perdere la propria identità. La rigenerazione urbana insomma funziona davvero solo quando mette al centro le persone, non solo gli edifici”.

Così, in una nota stampa, Carmela Tiso, portavoce nazionale di Accademia Iniziativa Comune e presidente della associazione Bandiera Bianca.

Nota della Redazione

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