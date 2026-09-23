Patto per lo sviluppo, la Cgil Umbria si riunisce per rilanciare le proprie proposte

Politica

Assemblea di tutti i delegati, anche in vista della partecipazione all'Umbria Lavoro Fest di Terni

Venerdì 25 settembre alle 9 al centro congressi Figc di Perugia, in strada Prepo 1

(UNWEB) – Perugia, La Cgil Umbria riunisce i propri delegati per rafforzare, promuovere e rilanciare la propria proposta di Patto per lo sviluppo e il lavoro a cui, nelle intenzioni del sindacato, dovrebbero aderire Regione, parti sociali e sistema produttivo per trovare soluzioni condivise alla crisi socio-economica che sta investendo anche l'Umbria. L'assemblea della Cgil Umbria è in programma venerdì 25 settembre alle 9 al centro congressi Figc di Perugia, in strada Prepo 1. A introdurre i lavori sarà Maria Rita Paggio, segretaria generale della Cgil Umbria. A relazionare sarà poi il segretario regionale Andrea Corpetti a cui seguiranno gli interventi dei delegati e le conclusioni del segretario nazionale Cgil Christian Ferrari.

Questo appuntamento arriva, inoltre, a pochi giorni dall'Umbria Lavoro Fest in programma l'1 e 2 ottobre a Terni. L'organizzazione sindacale parteciperà alla fiera regionale del lavoro promossa dalla Regione Umbria, per rappresentare e tutelare i lavoratori, i loro diritti e le loro esigenze, ma anche, appunto, per sostenere un nuovo modello di sviluppo economico per l'Umbria, che metta al centro la qualità del lavoro come motore di crescita. "L'iniziativa della Regione è apprezzabile – anticipano dalla Cgil Umbria – ma di fronte alla inarrestabile crisi socio-economica, non basta accontentarsi di sopravvivere e proseguire sull'attuale strada. C'è bisogno di un nuovo Patto per lo sviluppo e il lavoro".