Perugia. Archivio della Memoria condivisa: al via la raccolta di nuove fotografie

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(UNWEB) Perugia. È stata presentata questa mattina nella Sala Rossa di Palazzo dei Priori la fase operativa dell’Archivio della Memoria Condivisa, il progetto promosso dal Comune di Perugia per raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio fotografico e documentario della città attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini, il dirigente della U.O. Cultura e Biblioteche Carlo Benedetti, il bibliotecario Stefano Passerini, Michela Morelli di Macchine Celibi, gestore del Sistema Museale e dell’Archivio, e Elena Fondacci, allieva dell’Istituto Italiano di Design che ha ridisegnato il logo dell’Archivio. Presenti anche l’ex assessore alla cultura Andrea Cernicchi e Alberto Mori che curarono la prima fase di sviluppo dell’Archivio con iniziative di grande successo.

“Oltre ad agganciare l’Archivio al catalogo delle biblioteche regionali, ora allarghiamo la raccolta di materiali che potranno essere utili per alimentare la memoria collettiva di Perugia - ha spiegato il vicesindaco Pierini -. Invitiamo la cittadinanza a partecipare. Si tratta di effettuare donazioni virtuali, in quanto le immagini saranno acquisite attraverso scansioni”.

Dopo la fase di progettazione e realizzazione dell’infrastruttura digitale, l’Archivio entra ora nel vivo delle proprie attività. Integrato nel Sistema dei cataloghi delle biblioteche dell’Umbria (https://opac.umbriacultura.it/SebinaOpac/.do), rappresenta attualmente l’unica raccolta fotografica del sistema con immagini consultabili direttamente online.

Una prima selezione di fotografie è già disponibile per cittadini, studiosi e appassionati di storia locale. L’obiettivo della nuova fase è ampliare il patrimonio documentario attraverso la raccolta di immagini, documenti e testimonianze in grado di raccontare la storia sociale, culturale e urbana di Perugia.

Le prime campagne di raccolta immagini saranno dedicate a due temi: le trasformazioni dei quartieri e dei territori perugini dagli anni Settanta ai primi anni Duemila e la vita musicale della città, attraverso fotografie, documenti e ricordi legati a locali, concerti, eventi e luoghi di aggregazione.

Cittadini e famiglie potranno mettere temporaneamente a disposizione fotografie e materiali di interesse storico. I documenti selezionati saranno digitalizzati e catalogati per entrare a far parte dell’Archivio, mentre gli originali saranno restituiti ai proprietari.

Un ruolo importante sarà svolto dalle associazioni del territorio, dalle biblioteche comunali e dalle scuole, che contribuiranno alla diffusione dell'iniziativa e al coinvolgimento delle comunità locali.

Accanto alla raccolta delle immagini, il progetto prevede la pubblicazione di un volume di racconti e fotografie, affinché l’Archivio diventi non solo uno strumento di conservazione, ma anche un base di partenza per la narrazione della storia e dell'identità della città.

Per la prima campagna di raccolta finalizzata a raccontare i cambiamenti del paesaggio urbano e della vita quotidiana sono già fissati tre appuntamenti: venerdì 2 ottobre a Palazzo della Penna, venerdì 13 novembre alla Biblioteca Sandro Penna (viale San Sisto) e venerdì 11 dicembre nella biblioteca Biblionet (piazza Chiabolotti). Le raccolte di materiale fotografico inizieranno alle ore 16, gli eventi di presentazione alle ore 18.

Informazioni: 0753745273; archiviomemoria@comune.perugia.it.

Le foto, ad ogni modo, possono essere portate al punto di raccolta di Palazzo della Penna (via Podiani 11) prenotando un appuntamento (all’indirizzo archiviomemoria@comune.perugia.it), presso le sedi delle associazioni aderenti all’iniziativa o, durante le giornate di raccolta, presso le biblioteche del sistema bibliotecario di Perugia.