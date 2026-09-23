Assistenza primaria a Gualdo Cattaneo: la Usl Umbria 2 garantisce la continuità del servizio

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Nota della Direzione Strategica dell'Azienda Usl Umbria 2

(UNWEB) TERNI - In merito alla attuale situazione dell’assistenza primaria nel Comune di Gualdo Cattaneo, la Direzione dell'Azienda Usl Umbria 2 intende fare chiarezza sull'operato degli uffici competenti e rassicurare la cittadinanza circa l’acquisita disponibilità di un medico di medicina generale che, a decorrere da domani pomeriggio, giovedì 24 settembre, garantirà le prestazioni sanitarie a favore dei residenti.

Al contempo, l’Azienda esprime rammarico per le recenti dichiarazioni pubbliche rilasciate dal Sindaco di Gualdo Cattaneo, che sono state diffuse senza un previo e necessario confronto con la Direzione Aziendale e con la Regione, passaggi istituzionali fondamentali per acquisire informazioni corrette ed evitare di generare un ingiustificato allarme sociale.

Preme evidenziare come l'azienda abbia operato e continui a operare nel pieno rispetto delle norme e con la massima tempestività, sin dal pensionamento del medico di medicina generale a decorrere dal 27 agosto, a seguito del quale era stata tempestivamente pubblicata la relativa zona carente sul BUR in data 14 aprile 2026, purtroppo con esito negativo.

L'Azienda ha quindi pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per attribuire un incarico a tempo determinato, condiviso anche con gli Ordini dei Medici di Perugia e Terni per la massima diffusione.

Contestualmente l'Azienda Sanitaria ha interpellato invano tutti i medici del Distretto di Foligno per attivare un ambulatorio secondario e, nei giorni antecedenti il pensionamento del citato professionista, ha accertato che i medici dei comuni limitrofi avessero una capacità residua sufficiente ad accogliere la quota di assistiti rimasti senza servizio.

La situazione ha subìto un'ulteriore evoluzione domenica 20 settembre, quando è giunta la comunicazione dell'assenza dell'unico medico di medicina generale allo stato operante nel Comune.

A fronte di questa improvvisa difficoltà, la Usl 2 ha immediatamente attivato tutte le procedure d'urgenza che hanno consentito di formalizzare un contratto di incarico di sostituzione con un professionista che, come detto, sin da domani pomeriggio prenderà servizio.

L’Azienda Usl Umbria 2 evidenzia quindi come siano state poste in essere con la massima attenzione e tempestività tutte le iniziative, necessarie e possibili, per garantire la continuità assistenziale alla popolazione.